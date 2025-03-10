CHP'li Karasu'dan Bakan Uraloğlu'na 'UTTS' Tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, vatandaşın UTTS ile ilgili problemlerine muhatap aradığı soru önergesine yanıt vermeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na tepki gösterdi. Karasu, milyonlarca kişinin UTTS’den mağduru olduğunu belirterek, "Uraloğlu neyi, kimden saklıyor?" diye sordu.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
CHP'li Karasu'dan Bakan Uraloğlu'na 'UTTS' Tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili sunduğu soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan yanıt alamadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Ulaş Karasu, hakkında çokça tartışılan UTTS ile ilgili soruları TBMM gündemine taşıyıp 17 Ocak’ta Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesine hala yanıt gelmediğini vurgulayarak, TBMM’deki denetim yollarından biri olan soru önergelerine dahi cevap verilmemesini eleştirdi.

'KULAKLARININ ÜSTÜNE YATIYORLAR'

Karasu, “Yargıya istedikleri talimatı veriyorlar ama konu vatandaşın mağduriyeti ve yanıt beklediği sorular olunca kulaklarının üstlerine yatıyorlar. Ya önergemize cevap vermiyorlar ya da geçiştiriyorlar. UTTS ilişkin sorularımda da böyle oldu, bakan yanıt vermedi. Uraloğlu, neyi kimden saklıyor?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP'li Karasu'dan Bakan Uraloğlu'na 'UTTS' Tepkisi - Resim : 1
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Karasu'nun önergesindeki sorular şu şekildeydi:

Farklı istasyonlar tarafından kullanılan ve mevcut araçlarda takılı durumda, ancak farklı markalardaki taşıt tanıma sistemleri bulunmasına karşın yeni bir sisteme neden ihtiyaç duyulmuştur?

Farklı markalardaki taşıt tanıma sistemlerinin birbirine entegre edilmesi söz konusu değil midir?

Ülkemizde faaliyet gösteren günlük oto kiralama firmalarına ait araçlara UTTS’nin kaydı ve montajı kim yapacak, bunun vergiden düşümü nasıl sağlanacaktır?

UTTS hayata geçirilirken, başta emniyet olmak üzere diğer güvenlik teşkilatlarından görüş alınmış mıdır? Alınmış ise ne zaman alınmıştır, verilen görüşlerin içerikleri nelerdir?

Araç kiralama yöntemi ile araç kullanımı yapan kişilerin de takibini sağlayacak olan bu sistem, kişilerin ulaşım özgürlüğü ve evrensel insan hak ve özgürlüklerine aykırı değil midir?

Bu konuda hukukçulardan görüş alınmış mıdır? UTTS’nin yazılım, donanım ekipmanları hangi firma tarafından nereden temin edilmiştir?

Sistem ekipmanlarının temin işini alan ve İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan firmanın adı ve ticari unvanı nedir?

İsrail’in Lübnan’daki saldırısı göz önüne alındığında UTTS montajının yapıldığı yerler, cihazın takıldığı her bir araç ve istasyonların “potansiyel bir bombaya dönüşme riski” taşıdığı iddiası doğru mudur?

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Kaynak: Haber Merkezi

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