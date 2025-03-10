AKP'li Mahir Ünal Kent Lokantalarını Hedef Aldı! 'İmamoğlu Influencer Siyasetçi'

AKP MKYK Üyesi Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki "silah bırakma ve fesih" çağrısını işaret ederek, bunun tüm tarafları kapsadığını vurguladı. Türkiye'de terörü bitirdiklerini söyleyen Mahir Ünal, artık Suriye ve Irak'ta da bu hedef için çabalamaları gerektiğini ifade etti. Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olma adımını da eleştirerek İmamoğlu'na "influencer siyasetçi" dedi.

'SÜREÇ DAHA ÖNCE SABOTE EDİLDİ'

Mahir Ünal'ın, Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklamaları şöyle:

"Suriye'de teröre izin vermeyiz. Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı bütün tarafları kapsıyor. Bütün tarafların artık terör ve silahın bir çözüm olmadığı mesajının net şekilde ortaya konması ve silah bırakma çağrısıydı bu. PKK'nın kendi kongresi toplayıp bu kararı almasını bekliyor Türkiye. Çağrı son derece nettir. Türkiye'nin pozisyonu son derece nettir. Bölge istikrara her zamankinden çok daha yakın. Çözüm daha önce sabote edildi.

'TERÖRÜ BİTİRDİK, SIRA SURİYE VE IRAK'TA'

Terörle mücadele hükümetin her zaman temel hedeflerinden biridir. İçeride terörü bitirdik. Terörsüz Türkiye hedefimiz sorunu tek başına çözmüyor. Çünkü terörsüz Suriye, terörsüz Irak da demeniz gerekiyor.

'İMAMOĞLU 6 YILDA HİÇBİR ŞEY YAPMADI'

Mahir Ünal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olma konusunda adım atmasıyla ilgili de "İstanbul'da metroların, metrobüslerin, trafiğin durumu ortada. 6 yıldır İstanbul'a hiçbir şey yapılmadığını herkes kabul ediyor. Ayda 1 milyon 600 bin kişiye bedava verilen yemeği Kent Lokantaları'na dönüştürdü. Sadece Kent Lokantaları üzerinden yürüttüğü bir siyaset var. Buna ben influencer siyasetçi diyorum" diye konuştu.

'YASAYA KARŞI MAĞDURU OYNAYAMAZSINIZ'

İmamoğlu hakkında art arda açılan ve tepki çeken soruşturmalar için ise Mahir Ünal, "Yargının iç işleyişine müdahale anayasal suçtur. Yasa gereğini yapar, yaptığında da mağduru oynayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV