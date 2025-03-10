CHP'li İsimden İktidara 'Aile Yılı' Tepkisi: 'Bir Ailenin Yıllık Gıda Desteği, Madeni Paranın Biraz Üzerinde'

CHP Mersin milletvekili Gülcan Kış, 2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesine rağmen, ailelerin yoksulluk içinde yaşadığına dikkat çekerek, iktidar cephesinden gelen hamleleri samimiyetsiz olarak niteledi. Kış, vatandaşların sefalet içinde yaşadığına vurgu yaptığı açıklamasında, “Aile Yılı’nı böyle mi tasarladınız? Aileleri açlığa mahkûm edip, hatıra paralarıyla göz mü boyuyorsunuz?” sorusunu sordu.

‘Aile Yılı’ kapsamında basılan bronz hatıra madeni paranın 775 liraya, gümüş versiyonunun ise 2250 liraya satıldığını belirten Kış, “Ancak yoksul bir ailenin yıllık gıda yardımı 2881 TL! Yani, bir ailenin bir yıl boyunca aldığı gıda desteği, bir madeni paranın biraz üzerinde” dedi.

“Günlük 8 TL’lik yardımla hangi aileyi doyuracaksınız?” diyen Kış, “Siz gerçekten aileyi yaşatmak mı istiyorsunuz, yoksa sadece süslü anmalarla günü mü kurtarıyorsunuz?” diye konuştu.

İktidarın sosyal yardımları büyük bir başarı gibi sunduğunu ancak bu yardımların yetersizliğini rakamlarla ortaya koyan Kış, “Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ailelere verilen yardım 850-1250 TL arasında değişiyor. Çocuk sayısına göre verilen ek ödeme ise 350-650 TL arasında” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi