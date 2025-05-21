CHP'li Gürer'den 'Tarımı Ayağa Kaldıralım' Çağrısı

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin tarım ve ormancılık politikalarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Gürer, Türkiye'nin Kamboçya ve Venezuela gibi ülkelerle yaptığı ormancılık ve tarım işbirliği anlaşmalarını sert sözlerle eleştirdi. “Önceliğimiz kendi çiftçimiz ve üretimimiz olmalı,” diyen Gürer, bu anlaşmaların içeriğinde yer alan gizlilik maddelerine de dikkat çekti.

Gürer, Kamboçya ile imzalanan orman işbirliği mutabakatını “gece yarısı yayımlanan şaibeli bir metin” olarak nitelendirerek, Türkiye’nin iki kat fazla orman alanına sahipken böyle bir anlaşmaya neden ihtiyaç duyulduğunu sordu. Özellikle dikkat çeken nokta ise anlaşmada yer alan gizlilik maddesi oldu. Gürer, “Orman gibi açık bir alanda gizliliğe neden gerek duyuluyor? Bu, kamuoyunun bilgilendirilmesini engellemek için kullanılan bir kılıf mı?” diyerek tepki gösterdi.

'10.000 KM UZAKTA TARIM İŞ BİRLİĞİ'

CHP'li Gürer, Venezuela ile yapılan tarım anlaşmasının da benzer endişeleri doğurduğunu belirtti. “Türkiye’den 10.563 kilometre uzaklıkta bir ülkeye teknik tarım desteği vermek ne kadar akılcı? Üstelik bu anlaşmalarla ilgili bakanlıkların birbirinden haberi bile yok,” dedi. Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "bilgimiz yok" yanıtı verirken, Dışişleri Bakanlığı’nın anlaşmaları kabul ettiğine dikkat çekerek kurumlar arası koordinasyonsuzluğu da gündeme taşıdı.

'TÜRKİYE KENDİ TARIMINI YÖNETEMİYOR'

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yurtiçindeki sorunları çözmekte yetersiz kaldığını vurgulayan Gürer, “Bakanlık gıda güvenliğinden denetim sistemine, yangın yönetiminden üretim planlamasına kadar birçok konuda sorun yaşıyor. Bu tablo ortadayken, başka ülkelerde tarım ve ormancılıkla ilgili projeler geliştirmek halkı kandırmaktan başka bir şey değil.” dedi.

'GEÇMİŞTEKİ ANLAŞMALAR FİYASKO OLDU'

Gürer, daha önce Sudan’la yapılan tarım iş birliği anlaşmasının yıllarca süren girişimlerin ardından sonuçsuz kaldığını hatırlatarak, aynı durumun Kamboçya ve Venezuela ile yapılan anlaşmalarda da yaşanmasından endişe duyduğunu ifade etti.

'TÜRK ÇİFTÇİSİNE DESTEK ŞART'

CHP’li Gürer, Türkiye’nin 21 tarım ürününde arz açığı yaşadığını ve çiftçinin maliyet baskısı altında ezildiğini hatırlatarak, tarım kanununa göre verilmesi gereken milli gelirin yüzde 1’inin çiftçiye sağlanmadığını söyledi. 2025 yılı için bu oranın 615 milyar TL olduğunu ancak çiftçiye yalnızca 135 milyar TL ayrıldığını belirten Gürer, “Bu, kendi yasalarımızı bile uygulamadığımız anlamına geliyor.” dedi.

Açıklamasını bir çağrıyla sonlandıran Gürer, “Çiftçimiz destek bekliyor, besicimiz ayakta kalmak için mücadele veriyor. İthalata bağımlı değil, kendi üretim gücümüze yaslanan bir politika izlemeliyiz. Önce Türkiye’nin tarımını ayağa kaldıralım,” ifadelerini kullandı.