CHP'li Karabat'tan Ekonomi Eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğini belirten Karabat, “Konkordato dalgası büyüyor” sözleriyle şirketlerin içinde bulunduğu mali zorluklara işaret etti. AKP iktidarının ekonomi politikalarının iflas ettiğini ifade eden Karabat, erken seçim çağrısında bulundu.

2025 yılının ilk dört ayında merkezi bütçede oluşan 885,5 milyar TL'lik açığa dikkat çeken Karabat, bu rakamın yıl sonu hedefi olan 1,9 trilyon TL’nin yüzde 45’ine ulaştığını belirtti. Aynı dönemde 725 milyar TL faiz harcaması yapıldığını ve bu harcamanın yıl sonu hedefinin yüzde 37’sine denk geldiğini söyleyen Karabat, bütçe yükünün ağırlıklı olarak dolaylı vergilerle vatandaşlara yansıtıldığını vurguladı.

Kurumlar vergisinde de ciddi bir gerileme yaşandığını aktaran Karabat, 2025 için hedeflenen 1,6 trilyon TL’lik kurumlar vergisinin ilk dört ayda yalnızca yüzde 3,3’ünün (53,4 milyar TL) tahsil edildiğini söyledi. Bu oranın geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 5,4 olduğunu hatırlatan Karabat, Hazine’nin hedefleri tutturmak için vatandaştan daha fazla vergi alacağını ve ek borçlanmaya yöneleceğini öne sürdü.

İş dünyasının krizden ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Karabat, sadece yılın ilk dört ayında 1.727 firmanın konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu sayının, 2024’teki toplam konkordato sayısının neredeyse yarısına denk geldiğini belirten Karabat, binlerce firmanın da sırada olduğunu dile getirdi.

ŞİMŞEK'E ELEŞTİRİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi toplama yöntemlerini de eleştiren Karabat, “Şimşek, dijitalleşerek vergi toplamaktan ve sanayicilerin kapısına vergi memuru dikmekten bahsediyor, ancak vergi kaçakçılarına ve AKP’nin ultra zengin ettiği kesimlere dokunmuyor” ifadelerini kullandı.

Karabat, AKP’nin ekonomi yönetiminin başarısız olduğunu, hedeflenen bütçe ve enflasyon oranlarının tutmadığını, halkın giderek yoksullaştığını söyledi. Türkiye’nin yüksek faiz, enflasyon ve güvensizlik kıskacına sürüklendiğini savunan Karabat, ekonomik krizin siyasi bir kriz haline dönüştüğünü belirterek, “Yaşanan ekonomik kriz siyasidir ve bundan kurtulmak için bir an önce erken seçime gidilmelidir” dedi.