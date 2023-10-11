CHP'li Gamze Taşcıer'den 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü açıklaması

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Gamze Taşcıer, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında bir açıklama yayımladı. Taşcıer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Kız Çocukları Günü maalesef Türkiye’deki kız çocukları için kutlanabilecek bir durumda değil. Çünkü ülkemizde okula gidemeyen, evlere kapatılan, tarlalarda ve konfeksiyon atölyelerinde çocuk işçi olarak çalıştırılan, zorla evlendirilen çok sayıda kız çocuğu var. Bu temel sorunlardan biri de cinsel taciz ve istismar mağduru kız çocuklarıdır. Üzülerek ifade ediyorum verilerde korkunç bir tablo var.

“CİNSEL SALDIRI MAĞDURU KIZ ÇOCUĞU SAYISI BİR YILDA EN AZ YÜZDE 30 ARTTI”

2021’de 21 bin 323 kız çocuğu cinsel taciz ve istismar mağduru olarak güvenlik birimlerine gelmiş veya getirilmişken, bu sayı 2022’de 27 bin 739’a yükseldi. Bir yılda yüzde 30’luk bir artış var ki bunlar sadece güvenlik birimlerine gelen ya da getirilenler. 2014’ten bu yana kıyaslandığında, cinsel taciz ve istismar mağduru kız çocuklarının sayısındaki artış yüzde 185. 2012’den bu yana 15 yaşından küçüklerin yaptığı doğum sayısı 3 bin 146. 15-17 yaş arasında anne olan çocukların sayısı ise 162 bin 626. Böyle bir tablo ortadayken, kimi öğretim görevlilerinin tarikat yayınevlerinden kitap çıkartıp, daha buluğ çağına dahi gelmemiş çocukların evlendirilebileceğini söylediği, alenen çocuk istismarının savunulduğu ama bu ülkeyi yönetenlerin bu söylemlere tek bir cümle etmediği bir süreci yaşıyoruz.

6 YAŞINDA EVLENDİRİLEN H.K.G. DAVASI

6 yaşında evlendirilip neredeyse hayatı boyunca sistematik olarak cinsel istismara uğrayan H.K.G’nin davası sürüyor. Bu olay ortaya çıktıktan sonra kamuoyu baskısını dindirmek için Meclis’te kurdurulan Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporda, “Erken yaşta evlilikler dâhil her türlü ihmal ve istismarın kabul edilemez olduğuna dair toplumun tüm kesimlerinde farkındalık, duyarlılık ve sorumluluk bilinci oluşturulmalıdır.” deniyordu. İktidar partisi temsilcilerinden bu kitapla ilgili bir açıklama duymadık. Böyle susarak mı çocuk evlilikleriyle mücadele edeceksiniz?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MESAJI

İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz çekilme kararıyla birlikte güç ve cesaret verilen bir takım gruplar şimdi de çocukların cinsel suistimal ve cinsel istismara karşı korunmasına dair Lanzarote Sözleşmesi’nden çekilinmesi için açıklamalarda bulunuyor. Bugün bu sözleşme hiç olmadığı kadar tehdit altındadır. Bu tarz taleplere susulduğu sürece bu taleplerin şiddeti de artacak. Açıkça ifade ediyoruz, iktidar için bunlara sessiz kalmak onay vermek anlamına gelir.”