Muharrem İnce: Erdoğan'ın politikasını doğru buluyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail-Filistin çatışmasında izlediği politikayı desteklediğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Muharrem İnce: Erdoğan'ın politikasını doğru buluyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde “Türkiye’de Eğitim” adlı programa katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Muharrem İnce, İsrail ve Filistin arasında çatışmaya ilişkin soru üzerine, “Ne Filistinlilere haksızlık edin ne de kendimize. Mesela, Rusya Ukrayna savaşında Kılıçdaroğlu’nun çıkıp açıkça çıkıp Ukrayna’dan yana tavır koymasını doğru bulmuyorum" dedi.

"ERDOĞAN'IN POLİTİKASINI DOĞRU BULUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru bulduğunu belirten İnce, "Ben bu ülkenin yerli ve milli bir adamıyım, ben Cumhuriyetin bir öğretmeniyim. Ben ülkem için doğru işler yapmak istiyorum. Ben İHA ve SİHA’ları destekliyorum. Ermenistan Azerbaycan savaşında Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. Libya’da olunmasını destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan Filistin İsrail
Son Güncelleme:
TBMM'de, '10 Ekim katliamı araştırılsın' önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi TBMM'de, '10 Ekim katliamı araştırılsın' önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi
Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi
Zehir gibi hafızanın sırrı bu besinde! Tükettiğiniz anda beyne etki ediyor... Zehir gibi hafızanın sırrı bu besinde! Tükettiğiniz anda beyne etki ediyor...
Erdoğan: 'Şu anda Gazze'ye su ve elektrik verilmiyor. Hani insan hakları?' Erdoğan: 'Şu anda Gazze'ye su ve elektrik verilmiyor. Hani insan hakları?'
ÇOK OKUNANLAR
IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih
Muharrem İnce: Erdoğan'ın politikasını doğru buluyorum Muharrem İnce: Erdoğan'ın politikasını doğru buluyorum
İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor
AB, 'yasa dışı' içerikler için Elon Musk'a 24 saat süre verdi AB, 'yasa dışı' içerikler için Elon Musk'a 24 saat süre verdi
Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama