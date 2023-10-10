Erdoğan: 'Şu anda Gazze'ye su ve elektrik verilmiyor. Hani insan hakları?'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

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Erdoğan: 'Şu anda Gazze'ye su ve elektrik verilmiyor. Hani insan hakları?'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Şu anda Gazze'ye su ve elektrik verilmiyor. Hani insan hakları? İbadethaneler ve hastaneler hepsi vuruluyor. Amerikan uçak gemisinin İsrail'de ne işi var?" ifadelerini kullandı.

"ABD ÜSSÜNÜN SURİYE'DE NE İŞİ VAR?"

Erdoğan ayrıca "Suriye'de ABD üssünün ne işi var? Bu üslerde ne yapılıyor? ABD İHA'mızı düşürürken Türkiye NATO'nun ortağı değil mi? Bunu ne ile izah edip değerlendireceğiz? ABD bütün terör örgütlerini yetiştiriyor, silahlandırıyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Orta Doğu'da barış İsrail-Filistin sorununun çözümüyle mümkün. Başkenti Doğu Kudüs olan bir ülke kurulması gerekiyor.

Bölge liderleriyle son durumu ele aldık. Bugün Putin'le de görüşeceğim, Guterres'le de görüşeceğim. Adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla etkili tüm aktörleri sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Gazzeli kardeşlerimiz büyük bir bombardıman altında, insani yardımın ulaşması için çabalarımız sürüyor. Türkiye elinden geleni yapacaktır.

Ukrayna'da savaşın sonlandırılması için müzakerelerin öneminin altını çizdim. Karadeniz tahıl girişimi hakkında bilgi verdim.

Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, elektrik verilmiyor. Hani insan hakları, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre bunu kesemezsiniz. Acımasızca hastaneler, ibadethaneler vuruluyor ama kimse bunun hakkında bir şey söylemiyor. ABD, uçak gemisini İsrail' gönderiyor. İsrail'de ne işi var, ne yapmaya geliyor, bunun etrafında ne yapacak? Orada bütün Gazze'yi ele alacak."

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