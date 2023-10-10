İYİ Parti önerdi, AKP ve MHP reddetti: Sinan Ateş önergesine 'Cumhur' engeli

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada çok önemli iki gelişme yaşanmış, cinayet sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ı zaman zaman kullandığı eve aldığı ve polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, soruşturmanın “şüphelileri” arasına girmişti.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Bugün ise İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu Sinan Ateş cinayetinin araştırılması için bir önerge verdi.

Önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti söz konusu gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Sinan Ateş suikastinin ardından 9 ay geçmesine rağmen ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle Türk Adaletine olan güvenin sarsılmaması için önlem alınması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunduğu önerge AK Parti ve MHP oyları ile reddedilmiştir."