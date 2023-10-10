İYİ Parti tezkereye 'evet' diyecek

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Suriye ve Irak da dahil olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan tezkerelere 'evet' diyeceklerini açıkladı.

Usta, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Irak ve Suriye tezkelerine İYİ Parti grubu olarak evet diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 5 Ekim'de, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de 6 Ekim'de Meclis'e sunulmuştu.

MHP 'EVET' DİYECEK

Bugünkü grup toplantılarında Meclis'e gelen tezkerelere ilişkin mesaj veren MHP lideri Devlet Bahçeli 'evet' diyeceklerini açıklarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tezkerede yer alan 'yabancı asker' maddesine vurgu yaparak 'hayır' diyeceklerini açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bahçeli'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, "Elbetteki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye evet deriz ama anlamadığım bir şey var. Tezkere bir madde var; ‘yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ diyor. "Birinci sorum; partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi, MHP olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun, yabancı asker postallarının TC topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık. Bahçeli'ye ikinci sorum; bu yabancı askerler kimler? Kimi davet edeceksiniz?" demişti.

GELECEK PARTİSİ VE SAADET PARTİSİ VE HÜDA-PAR'DAN ORTAK MİTİNG

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 15 Ekim Pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek Filistin'e destek mitingine HÜDA PAR'ı da davet etmesi dikkat çekmişti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bugün Filistin ve İsrail gündemine ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.