AKP'liler önce Canpolat'ın konuşmasını dinlettiler, sonra Ekrem İmamoğlu hakkında soru önergesi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi bugün (10 Ekim) Saraçhane’deki başkanlık binasında yapıldı. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan Meclis, soru önergeleri ile devam etti.

Soru önergelerinin başında CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nde Cemal Canpolat’ın konuşmasında Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar vardı. Soru önergesini AKP Meclis Üyesi Ali Rıza Teke verdi.

Halktv.com.tr'de Ali Macit'in haberine göre, Teke’nin soru önergesi şöyle:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmıştır? Medyaya yansıyan delegelerin haricinde İBB Başkanlığında çalışan delegeler olup olmadığı açıklanacak mıdır?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, CHP İl Başkanı olması desteklenen ve seçilen Özgür Çelik’in seçilmesi amacıyla iş garantisinden başka herhangi bir söz verilmiş midir? İBB Başkanlığının hangi makamları delegeler için ayrılmıştır?”

İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, Cemal Canpolat’ın söylemlerinin delegelerinin oyları almak için söylenen sözler olduğunu, hiçbir gerçekliği olmadığını söyledi. Siyasi ve hakaret dolu bir önergeyi kabul edemeyeceğini söyleyen Kösedağı, “Adayın şahsını bağlar, şahsi düşüncesidir” dedi.

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise CHP’nin parti içi işlerine karışmak istemediklerini andan İstanbulluların imkanlarının hangi amaçlarla kullanıldığını sorduklarını belirtti. Ekrem İmamoğlu’nun, Canpolat’ın konuşmasına sinirlenmesinin ardından “Yalanlarında boğulsunlar” sözlerine de değinen Türkyılmaz, iddiaların ve tespitlerin çok net olduğunu söyledi:

“Sayın Canpolat’ın kürsedeki konuşmasına ciddi bir teveccüh gösterildi. Hatta İBB Başkanı tarafından ‘yalanlarınla boğulmakla’ itam edildiler. Maalesef o ifadeler İBB Başkanının bence dört buçuk yıldır devam eden büyükşehir belediye başkanlığını kendi şahsı üzerinden siyasallaştırma sürecinin zirvesi olmuştur. Kendi yol arkadaşlarına bile bu ifadeleri kullanacak duruma gelmiştir. İddialar ve tespitler çok net. Canpolat dört buçuk yıldır söylediklerimizi teyit etmiş oldu. Bizler bugüne kadar diyorduk ki İstanbul ittifakı olarak tanımladıkları ittifak ortaklarının kontenjanlarına insan kaynaklarının tahsis edildiğini, insanların liyakata değil partizanca istihdam edildiklerini dört buçuk yıldır söylüyoruz. İstanbulllarının imkanının İBB Başkanının siyasi kariyeri için kullanılmasına karşıyız, 6 ay sonra bu süreç sona erecek.”

Tekrar söz alan Mesut Kösedağı, İBB’de işe alımların İBB Kariyer üzerinden yapıldığını, şu anda İBB’de 90 bin kişiye yakın kişinin çalıştığını söyledi:

“Peki 2019’dan önceki sürece girelim mi? Sizin ilçe başkanlıklarınızdan sadece isim-soyisim ile gelen iş başvurularını açıklayalım mı? Bir adım daha atıyorum; şu anda 90 bin kişiye yakın çalışan İBB’de çalışıyor. Elinizde tüm imkanlar var, açın Yargıtay’a sorun, İBB’de çalışan partilerine bakın. Bol keseden konuşmak güzel, eleştirdiğiniz konu bu olmamalı. Burada hakkaniyetli bir süreç yürüyor.”

CHP Meclis Üyesi Ülkü Sakalar da iftiraya bağlı soru önergesinin verilmemesi gerektiğini Cemal Canpolat’ın söylemlerinin çarpıtıldığı söyledi ve Canpolat’ın söylediği “Başkan olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul etmiyorum” dediğini söyledi. Bunun üzerine Murat Türkyılmaz, Canpolat’ın kongredeki açıklaması dinletti, CHP’liler ise bu durumu protesto etti. Meclis başkanı CHP kongresinin daha fazla meclisi meşgul etmemesi gerektiğini söyledi ve oy çokluğu ile soru önergesi başkanlık makamına sundu.