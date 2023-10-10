TBMM'de, '10 Ekim katliamı araştırılsın' önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda YSP’nin, IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda düzenlediği katliamın araştırılması için verdiği önergenin öne alınması önerisi görüşüldü.

YSP Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, katliamın araştırılmasının önüne 8 yıldır “AKP ve MHP iktidarının engel koyduğunu” belerterek, katliam yargılamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Düşünmez, katliama ilişkin istihbari bilgilerin olduğuna dikkat çekerek, “Katliam birkaç şahsa yüklendi, faili meçhul bırakıldı, arkasındaki güçler açığa çıkarılmadı” dedi. Düşünmez, katliamın arkasındaki odakları ortaya çıkarmanın Meclis’in yükümlülüğü olduğunu vurgulayarak, “Geldiğimiz noktada, 8 yıldır denildiği gibi, yargı kendi işini yapıyor, Meclis de kendi işini yapsın şeklinde bir gerekçe ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu gerekçelerle önergelerimiz sürekli reddediliyor” diye konuştu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, katliama ilişkin “Ankara katliamını da, Madımak katliamını da, Başbağlar’daki katliamı da kınıyoruz. Bu topraklardaki bütün acıları sahipleniyoruz” dedi. Şahin, meseleye ortak acı tarafından bakmak gerektiğini dile getirerek, “Siyaset, siyasi partiler, iktidarlar, muhalefet gelir geçer ama baki olacak olan bizim bu topraklarda yaşatacak olduğumuz kardeşliğimiz, dostluğumuzdur. Biz bu kardeşlik ve dostluk duygularını önemsiyoruz. Ortak acıları, sevinçleri birlikte yaşatabilirsek kardeş olacağımızın altını tekrar tekrar çiziyoruz” diye vurguladı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, “10 Ekim Ankara Gar katliamı tüm güvenlik ve bürokrasinin gözleri önünde gerçekleşti. Katliamı gerçekleştiren canilerin istihbarat tarafından takip edildiği, canlı bomba ihbarının olduğu, katliam sorumluları istihbarat görevlileri ile katliam öncesinde ve sonrasında görüştüğü kamuoyuna yansıyan bilgilerdir. Katliamı gerçekleştiren IŞİD katilleri patlama malzemeleri ile binlerce kilometre yolu adeta elini kolunu sallayarak, herhangi bir kontrole tabi olmadan geçtiği bilinmektedir. O dönemin karanlığından, karanlık ve katliamda oy devşirmeye kalkanlar, bu katliama gereken tedbiri almayarak göz yumanlar, bu toplumun ve tüm halkımızın vicdanında mahkumdur” diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl katliamın emek, demokrasi ve barış için yola çıkanlara karşı düzenlendiğini kaydederek, “Hiçbir vahşet enine, boyuna araştırılmıyor. Sadece görünürde piyonlar var. Ama bu katliamın arka yüzünde kim var, kimle var, kimler sorumlu? Hiçbir zaman bu iktidar döneminde sorgulanmadı. Ateşini harladığınız o kirli savaşın suçluları geldi ve bu katliamı yaptı. Bu katliamlar bu ülkenin canını acıtıyor. Biz Türkiye’nin katliamlar ülkesi olarak anılmasını istemiyoruz” dedi.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

YSP önerisi, konuşmaların ardından yapılan oylamada AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.