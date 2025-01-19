CHP’li Fethi Gürer’den Hayvan Yetiştiricilerine Ziyaret: Kredi Temini ve Yem Fiyatları Bizi Çok Zorluyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Çağlar Bayazıt’ı ziyaret etti. Hayvancılıkta yaşanan sorunları dinleyen Gürer “Ülkemizde et ve süt ürünleri erişilemez hale geldi. Dar gelirli, asgari ücretli ve emekliler için bu ürünlere ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşırken hayvan üreticileri de kazanç elde edemediklerini söylüyorlar” yorumunu yaptı.

Esma Karayel Esma Karayel
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CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını yerinden dinlemek için harekete geçti.

CHP’li Gürer, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Çağlar Bayazıt’ı ağılında ziyaret etti.

CHP’li Fethi Gürer’den Hayvan Yetiştiricilerine Ziyaret: Kredi Temini ve Yem Fiyatları Bizi Çok Zorluyor - Resim : 1

“HAYVANCILIK YAPANLAR DERTLİ”

Ülkede et sorunu olduğunu vurgulayan Gürer “Vatandaş kasaba gitti mi et alamıyor. Emekliler, asgari ücretliler ve dar gelirliler et, süt, et ve sütten mamul ürünlere erişmekte zorlanıyor. Ekonomik krizin en çok etkilediği kesim sabit ve dar gelirliler oldu. Bunun yanı sıra hayvancılık yapanlar da bu işten dertli” dedi.

CHP’li Fethi Gürer’den Hayvan Yetiştiricilerine Ziyaret: Kredi Temini ve Yem Fiyatları Bizi Çok Zorluyor - Resim : 2

“KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK DESTEKLENMELİ”

Küçükbaş hayvancılığa destek verilmesinin önem taşıdığını belirten Gürer şunları söyledi: Büyükbaş hayvan varlığı giderek azalıyor. Son iki yılda 1 milyon 200 bin büyükbaş hayvan ithal edildi. Buna rağmen ne et sorunu çözüldü ne de hayvancılıktaki sorunlar bitti. Uzmanlar, büyükbaş hayvancılık yerine ülkemizin yapısına uygun küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Et açığı bu şekilde ortadan kaldırılır. Bunun için de küçükbaş hayvancılık desteklenmeli.

CHP’li Fethi Gürer’den Hayvan Yetiştiricilerine Ziyaret: Kredi Temini ve Yem Fiyatları Bizi Çok Zorluyor - Resim : 3

“ÇEKERKEN DE ÖDERKEN DE SIKINTI YAŞIYORUZ”

Yaşadıkları sorunları tek tek dile getiren küçük yayvan yetiştiricisi Çağlar Bayazıt, yem maliyetlerinin önüne artık geçemediklerini söyledi. Bayazıt “Kredileri çekemiyoruz; çeksek bile geri ödemekte zorlanıyoruz. Çekerken de öderken de çok sıkıntı yaşıyoruz. 8 kardeşiz, hepimiz burada çalışıyoruz ve geçimimizi tamamen küçükbaş hayvancılıktan sağlıyoruz” dedi.

“YEM FİYATLARI BİZİ ÇOK ZORLUYOR”

7 sene önce işlerinin çok iyi olduğunu söyleten Bayazıt şunları söyledi. Bir kilo saman 4,5 lira, tonu 4.000 liradan saman alıyoruz. Onun dışında silaj, mısır samanı, küspe yem veriyoruz. Bir koyun bir günde 2 kilo yem tüketiyor. Kış sezonunda meraya gitmiyor. Meraya gitse bile karnını doyuramaz, yine aynı yemi tüketiyor. 6 ay meraya gidiyor, 6 ay yem vermek zorundayız. Kredi temini ve yem fiyatları bizi çok zorluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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