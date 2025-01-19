CHP Tarım ve Orman Politikaları Üst Kurulu Oluştu, 30’u Aşkın Akademisyen Katkı Gösterdi

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Gölge Bakanı Erhan Adem, “Tarım ve Orman Politikaları Üst Kurulu’nun oluşturulduğunu açıkladı. CHP’li Adem, 30’u aşkın akademisyenin katkısıyla oluşturulan kurulun tarım, ormancılık, kırsal kalkınma, su yönetimi, gıda güvenliği ve iklim değişikliği gibi alanlarda çalışmalar yürüteceğini belirtti.

“GENİŞ YELPAZEDE ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEK”

Türkiye’nin tarım ve ormancılık alanındaki sorunlarına çözüm üretmek ve CHP iktidarında uygulanacak politikaları belirlemek amacıyla oluşturulan kurula ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Tarım ve Orman Politikaları Üst Kurulumuz, bilimsel temellere dayanan, üreticilerimizin ihtiyaçlarını gözeten ve Türkiye’nin tarımsal geleceğini inşa eden politikalar geliştirecek. Bu kurul; tarımdaki yapısal sorunlardan kırsal kalkınmaya, su yönetiminden gıda güvenliğine kadar geniş bir yelpazede çözüm odaklı çalışmalar yürütecek.

“UZMANLARLA YOL HARİTASI OLUŞTURUYORUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarımı sadece ekonomik bir sektör değil, milli bir mesele olarak görüyoruz. Bu nedenle, uzman akademisyenlerin rehberliğinde, bilimsel yöntemlere dayalı bir yol haritası oluşturuyoruz.

“BİLİMSEL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR VİZYON”

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin tarım ve ormancılık politikalarında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek, çiftçilerin emeğini ve toprağın bereketini yeniden hak ettiği değere kavuşturmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve gıda güvenliğini sağlamak adına bilimsel ve sürdürülebilir bir vizyonla hareket etmektedir.

“TOPRAĞIN GÜCÜNÜ YENİDEN HALKLA BULUŞTURACAK”

Alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde oluşturulan Tarım ve Orman Politikaları Üst Kurulu, yalnızca mevcut sorunları tespit etmekle kalmayacak, aynı zamanda tarımda üretimi artıran, doğal kaynakları koruyan ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indiren politikaları hayata geçirmek için yol haritası oluşturacaktır. Bu adım, CHP’nin halkın refahı ve Türkiye’nin geleceği için tarımı milli bir mesele olarak görüp, toprağın gücünü yeniden halkla buluşturma kararlılığının bir göstergesidir.

Kaynak: Haber Merkezi