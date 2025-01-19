İkinci İmralı Ziyaretinde Kritik Tarih Belli Oldu

DEM Parti kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, ikinci İmralı heyeti için yapılacak başvurunun tarihi belli oldu. Adalet Bakanlığı'na başvurunun Pazartesi günü yapılacağı öğrenilirken, kısa sürede izin çıkmasının beklendiği de belirtildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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İkinci İmralı Ziyaretinde Kritik Tarih Belli Oldu

DEM Parti heyeti ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılacak ikinci ziyaretin zamanlamasına dair tartışmalar sürerken, ikinci görüşme için başvurunun yapılacağı tarih de belli oldu.

DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikinci görüşmenin tarihinin belirlenmesi amacıyla 20 Ocak Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunulacak.

Bu başvurunun ardından heyetin İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Öcalan ile ikinci görüşmesine kısa süre içerisinde izin verilmesi bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Öcalan'a yönelik çağrısıyla başlayan süreç DEM Parti heyeti ile İmralı arasında yapılan görüşmenin ardından yeni bir noktaya evrilmişti.

Kritik görüşmenin ardından İmralı'ya giden heyette yer alan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e yerine kayyım atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de dahil olmasıyla, heyet TBMM'de siyasi partilere ziyaretlerde bulunmuştu.

Bu ziyaretler kapsamında DEM Parti'nin İmralı heyeti ilk olarak TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

İkinci İmralı Ziyaretinde Kritik Tarih Belli Oldu - Resim : 1

Heyet daha sonra Gelecek Partisi, AKP, Saadet Partisi, CHP, DEVA ve Yeniden Refah Partileriyle bir araya gelmişti. Bu ziyaretlerde AKP hariç bütün partiler genel başkan düzeyinde temsil edilmişti.

İkinci İmralı Ziyaretinde Kritik Tarih Belli Oldu - Resim : 2

Heyet daha sonra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da cezaevinde ziyaret ederek sürece dair gelişmeleri aktarırken, iki ismin görüş ve önerilerini de dinlemişti.

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