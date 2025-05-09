CHP'li Dinçer'den 'İmamoğlu' Tepkisi... 'Biz Haklıyız, Mücadeleye Devam Edeceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından bir buçuk ay geçerken, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepkiler sürüyor. Muhalefet kararın hukuki değil siyasi olduğunu savunurken, son olarak mahkeme kararıyla İmamoğlu'nun X (eski adıyla Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun "suça teşvik ettiği" iddiasıyla hesabının kapatılmasının ardından pek çok CHP'li görevden alınan İBB Başkanı'nın mesajlarını kendilerinin ileteceğini açıklarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu'nun uluslararası X hesabının artık ana sosyal medya hesabı olarak kullanılacağını duyurdu. Özel, herkese bu hesabı takip etme çağrısında bulundu. X yönetimi de erişim engeli kararını uygulamak zorunda olduklarını belirterek, buna itiraz edeceklerini bildirdi.

'KAPKARA BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ'

Söz konusu tartışma gündemden düşmezken, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda bir konuşma yaparak son dönemde yaşananlara tepki gösterdi. Semra Dinçer, yaşananların hukuksuz ve anti demokratik olduğunu vurgulayarak "Türkiye demokrasi adına kapkara bir süreç yaşıyor. Taraflı yargı iktidarın kılıcı olmuş, önüne geleni doğuruyor diye konuştu.

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, tutuklanması ve sosyal medya hesaplarının kapatılmasının hukuksuz olduğunu vurgulayan CHP'li Dinçer, "Bu kararlar sadece bir belediye başkanına değil, milyonlarca yurttaşın bilgi alma hakkına da müdahale. Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilmiş biridir, onun sesinin kısılması halkın sesinin kısılmasıdır" ifadelerini kullandı.

'BİZ HALKIN TA KENDİSİYİZ'

Ülkede iktidar eliyle bir korku iklimi yaratılmak istendiğini savunan Semra Dinçer, halkın tüm kesimlerine seslendiğini belirterek emekliler, kadınlar, asgari ücretliler ve gençleri işaret etti ve "Biz haklıyız, biz halkın ta kendisiyiz. Demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdüreceğiz. Bu ülkenin vicdanı olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.