CHP’li Bülbül: Dünya dijitalleşme AKP ise yandaşlarına ihale verme derdinde!

CHP’nin Ar-Ge Platformu tarafından hazırlanan “AKP’nin Rantçı Düzeninde Türkiye’nin Katma Değerli Üretim Krizi ve Vasıflı İş Gücü Açığı Derinleşti” başlıklı politika notuna göre, Türkiye’de 2007-2021 yılları arasında yüksek teknoloji ihracat oranı sadece %1 artarak %3 olduğunu ve Türkiye, en çok yetenek açığı yaşayan 40 ülke arasında 29. sıraya kadar düştüğünü ifade eden CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Bugün 20 yıllık AKP iktidarının, kurumları tamamen tahrip eden ve liyakat sistemini ortadan kaldıran anlayışı yüzünden Türkiye’de mesleki ve teknik beceri edindirme ve geliştirme kurumları ve mekanizmaları tahrip edilmiştir” dedi.

“TÜRKİYE DÜŞÜK EĞİTİM VE BECERİDE 62 ÜLKE İÇİNDE EN KÖTÜ 16. SIRADA”

2014’te 606 bin olan üniversiteli işsiz sayısı 2022 Ekim'de 1 milyon 169 bin olduğunu ifade eden CHP’li Bülbül, “20 yıllık AKP iktidarının rantçı düzeni yüzünden vasıflı iş gücü artık kalmadı denilecek kadar azaldı, dünyanın gelişmiş ekonomileri Endüstri 4.0, dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm devrimlerine paralar ayırırken mevcut iktidar yandaşlarımıza nasıl ihale veririz derdine düşmektedir.

*Türkiye, en çok yetenek açığı yaşayan 40 ülke arasında 29. sırada.

*Son 8 yılda meslek lisesinde %40, öğrencisinde %27, öğretmeninde %10 azalma var.

*Meslek lisesi mezunu işsiz sayısı 8 yılda %42 artarak, 2022’de 432 bin oldu.

*2021 yılı Ar-Ge personelinin iş gücü içerisindeki oranı %1,3'tür.

*2014’te 606 bin olan üniversiteli işsiz sayısı 2022 Ekim'de 1 milyon 169 bin'dir.

*Türkiye, %61’lik meslek lisesi mezunu istihdam oranıyla OECD’de sondan 2. sıradadır.

*Türkiye, düşük eğitim ve beceride 62 ülke içinde en kötü 16. sırada.

*Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye’nin 2007’den 2021’e yüksek teknolojili ürün ihracat seviyesi dönem başına göre yalnızca 3,8 milyar dolar artış gösterebilmiştir” ifadelerini kullandı.

“YURT DIŞINA GÖÇ EDEN YAZILIMCI SAYISI YILLIK 30 BİNİ AŞTI”

Türkiye’de mesleki ve teknik beceri edindirme ve geliştirme kurumları ve mekanizmalarının tahrip edildiğini söyleyen CHP’li Bülbül’ün açıklamaları şöyle:

*Türkiye’de halihazırda neredeyse her 4 şirketten 3’ü yetenek açığı yaşamakta olduğu ya da işe alım yapmakta zorlandığını ifade etmektedir.

*İŞKUR 2021 verileriyle Türkiye genelinde işverenlerin %88’i, eleman temininde güçlük çekilme sebebi olarak "gerekli mesleki beceriye ve niteliğe sahip eleman bulunamaması”nı işaret etmiştir.

*Yüksek öğretim mezunlarının %67’lik istihdam oranıyla Türkiye OECD’de en son sırada.

*Türkiye, 37 OECD ülkesi arasında milli gelir içinde “bilgi-iletişim sektörü katma değer oranında” sondan 4. ülkedir.

*OECD bilgi ve iletişim teknolojileri temel seviye beceri ortalaması %55 iken Türkiye’de %28'dir.

*Türkiye’de 2007-2021 yılları arasında yüksek teknoloji ihracatı oranı sadece %1 artarak %3 olmuştur.

*2021’de dünyadaki toplam 3 milyon 264 bin patent başvurusu içinde Türkiye’nin payı 1.680’dir.

*Yurt dışına göç eden yazılımcı sayısı yıllık 30 bini aşmıştır.

*2020 yılında yapılan yatırımlar arasında derin teknoloji girişimlerine yalnızca 7 milyon dolar kaynak aktarılmıştır.

“AKP İKTİDARI KURUMLARI TAMAMEN TAHRİP ETTİ”

Bugün 20 yıllık AKP iktidarının, kurumları tamamen tahrip eden ve liyakat sistemini ortadan kaldıran anlayışı yüzünden Türkiye’de mesleki ve teknik beceri edindirme ve geliştirme kurumları ve mekanizmaları tahrip edilmiştir. Endüstri 4.0, Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm devrimleriyle oluşan yeni mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerileri taşıyabilecek, genç iş gücümüzün niteliğini ve emek verimliliğini artırabilecek kurumsal mekanizmaları neredeyse tamamen tasfiye edilmiştir