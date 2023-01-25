12 yıldır adalet arayışı sürüyor: Metin Lokumcu davasında yeni duruşma yarın görülecek

Öğretmen Metin Lokumcu’nun; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu 2011 yılında Artvin’in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkındaki yargılamanın sekizinci duruşması yarın Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

Sekizinci duruşmada, mahkeme başkanının ve savcının değiştiği görülürken Metin Lokumcu’nun kardeşi Mete Lokumcu, "Sanıklar burada pişkin pişkin savunmalar yaptı, ağzımızı açıp tek kelime etmedik. Ama artık sessizliğimi bozmak istiyorum. Şarlatanlık yaptılar, yalakalık yaptılar, Metin Lokumcu’yu katlettiler. Bunların en başında da şimdi Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan Erdoğan vardır" diye konuşarak adaletin gelmemesine tepki göstermişti.

30 Eylül'de gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti, keşif talebini ve dönemin kaymakamının tanık olarak dinlenilmesi talebini reddederek ve tutanak polislerinin dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ULAŞ LOKUMCU: EŞKIYALIK BİR ONURDUR

Gerçek Gündem'den Filiz Gazi'ye konuşan Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu “Polisler işine gelmedikleri sorularda ‘bilmiyorum, üzerinden yıllar geçti’ diyorlar ama bu uzun yılların sebebi biz değiliz, yargı sistemi” ifadelerini kullanmıştı.

Lokumcu, "Eşkıyalık bir onurdur. Tarihte zulme karşı adaleti aramışlardır, aradıkları için de dağlara çıkmışlardır. Tarihimizin onurlu kelimelerinden biridir eşkıyalık. Ne mutlu bize ki, bize de eşkıya dedi. Hopa, eşkıyalığa da devam ediyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.