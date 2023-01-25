'Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek' iddiası: Başkanlar, Kılıçdaroğlu'nu neden ziyaret etti?

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmayan CHP’li belediyelerin projelerine ilişkin CHP Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.

CHP’li belediyelerin hizmetlerini anlatan CHP’li Torun, “Biz bu hizmetleri yaparken iktidar ne yapıyor? Kamu kurumu olan belediyelerim hizmet etmesini nasıl engellerim diye uğraşıyorlar. Belediyelerin yetkilerini torba yasalarla ellerinden almaya çalışıyorlar, belediyeler arasında partizanlık yapıyorlar. Hukuksuz soruşturmalarla, davalarla belediye başkanlarımızı sindirmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı’nda birim kurmuşlar, suç bulun, bulamazsanız uydurun diyorlar. Belediyelerimize uygulanan politik bir terördür” ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının Kılıçdaroğlu ile gün içerisindeki görüşmesinin cumhurbaşkanlığı adaylığına destek için olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Torun, Altılı Masa’yı işaret etti.

"13 BÜYÜK PROJE TEK İMZA BEKLİYOR"

Adana’da hafif raylı sistem, İzmir’de Buca-Narlıdere -Çiğli raylı sitem gibi büyük projelere iktidarın kredilere onay vermemesi nedeniyle başlayamadıklarını ve iktidarın toplumu cezalandırdığını belirten Torun, “Belediyelerimize karşı tarihte görülmemiş bir partizanlık yaşıyoruz. Belediyelerimiz tüm hizmetleri kendi öz kaynaklarıyla hayata getiriyorlar. Devlet desteği yok kamu bankaları kredi vermiyor. Dört büyük şehir belediyemizin 13 büyük projesi iktidardan tek bir imza bekliyor. Belediyelerimizin 37 milyar liralık kredi anlaşmaları iktidardan onay alamıyor. Lütuf beklemiyoruz. Bir imza atmadıkları için projelere başlayamıyoruz. biz hazineden para istemiyoruz” diye konuştu.

"Derin yoksulluk olduğunu bu nedenle 70 bin ilk ve ortaöğretim 35 bin de üniversite öğrencisine yemek desteğinde bulunduklarını" belirten Torun, "105 bin öğrencimizi faydalandırıyoruz. İnşallah bu sayıyı kısa sürede daha da artıracağız. İktidar okul öncesi beslenme dağıtılacağını açıkladı. Her desteği destekleriz. Ama iktidarın sadece okul öncesi proje başlatması yeterli değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta seçim yapacağını açıkladığını hatırlatan Torun, “Yeter Söz Milletindir” sloganını hatırlatarak, “Bu ülkede yeter denecek bir şey varsa o da siyasi iktidardır. Erdoğan’ın bu sloganı daha yüksek söylemesini istiyoruz. Partizanlığa, ayrımcılığa yeter” diye konuştu.

"ADAY ALTILI MASA’NIN GÜNDEMİNDE"

CHP’li Torun açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanın bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini hatırlatarak bu görüşmenin kapsamı sorulan Torun, “Büyükşehir belediye başkanlarımız genel başkanlarımızı zaman zaman ziyaret ederler. Fikir alışverişinde bulunurlar” dedi.

Belediye başkanlarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının aktarılacağı iddiası hatırlatılarak, “Belediye başkanlarına destek verecekler mi” sorusuna ise Torun, “Belediye başkanlarımız açılışlarında genel başkanımıza desteklerini ifade ettiler. Kendileri belli toplantılarda desteklerini ifade ettiler. Aday Altılı Masa’nın gündeminde” ifadeleriyle yanıt verdi.

İMAMOĞLU: KILIÇDAROĞLU İLE GENEL SEÇİMLER VE YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE VERİMLİ BİR SOHBET YAPTIK

Görüşmeden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve diğer belediye başkanlarıyla çekilen fotoğrafı paylaşarak "Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bugün Ankara’da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine verimli bir sohbet yaptık." dedi.