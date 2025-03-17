CHP'li Başkanlardan Murat Kurum'a Kahramanmaraş Teşekkürü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta belediye başkanlarının katıldığı il koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıya katılan CHP’li belediye başkanları Murat Kurum’a kentin yeniden inşasındaki katkıları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumartesi günü 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Kahramanmaraş’a gelerek deprem bölgesindeki çalışmaları yerinden inceledi.

Kurum, bu kapsamda il koordinasyon toplantısına da katılarak başkanlık yaptı.

AFAD toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Kahramanmaraş’ın AKP, CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partili ilçe belediye başkanları da katılım gösterdi. Toplantıda milletvekillerinin yanı sıra Bakanlığa bağlı çok sayıda genel müdür ve bürokratlar da hazır bulundu.

CHP'li Başkanlardan Murat Kurum'a Kahramanmaraş Teşekkürü - Resim : 1

CHP’Lİ BAŞKANLARDAN TEŞEKKÜR

Bakan Kurum, başkanlara sırayla söz vererek ilçelerdeki son durum hakkında bilgi alıp görüş ve taleplerini dinledi.

Bu kapsamda söz alan CHP’li Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, Ekinözü’nün çok güzel olacağını ifade ederek rezerv alan çalışmalarının başladığını belirtti. Alanın temellerinin kazıldığını ifade eden Vicdan, “Bunun için gerçekten şahsım adına minnettarım” ifadelerini kullandı.

Vicdan’ın ardından söz alan CHP’li Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Elbistan’da son 4-5 ayda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, teşekkürlerini iletti.

CHP’li Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ise Pazarcık’a tahsis edilen 300’den fazla çöp konteyneri için teşekkür etti.

AKP Nurhak İlçe Başkanı Günay Uysal, bir şehrin inşa edildiğini belirterek, Kurum’un çok büyük destek verdiğini ifade etti. Uysal, “Allah razı olsun. Devletimiz var olsun. Emeklerinize sağlık” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ise belediye başkanlarına “Hep birlikte bu sürece nasıl başladıysak son güne kadar bu anlayışla yürütüyor olacağız” sözleriyle başkanların konuşmalarına yanıt verdi.

CHP'li Başkanlardan Murat Kurum'a Kahramanmaraş Teşekkürü - Resim : 2

‘KAHRAMANMARAŞ’I YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ’

Deprem bölgesinde verilen tüm sözlerin tek tek tutulduğunu ifade eden Bakan Kurum, bir yıl içerisinde bu işleri bitirecekleri sözünü verdiklerini hatırlattı.

Temennisinin yıl sonuna dek Kahramanmaraş’ta inşaatları aynı hız ve motivasyonla götürerek vatandaşlara verdikleri sözü tutmak olacağını belirten Kurum, “Geçen yılsonu itibariyle hepsinin ihalesini ve inşaatlarını başlattık. İnşallah, haziran ve temmuzdan sonra meyvelerini almaya başlayacağız” dedi.

Bakan Kurum, tarihi çarşıları, iş yerleri, sanayi siteleri ve şehir merkeziyle birlikte Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkacağının vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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