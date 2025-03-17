İsmi Sağlık Ocağına Verildi, Bahçeli Kavacık Mahalle Muhtarını Aradı

Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından bir süredir dinlenmeye çekilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adının bir sağlık ocağına verilmesinden dolayı Kavacık Mahalle muhtarını arayarak teşekkür etti.

Bengü Türk’ün haberine göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın da girişimiyle Beykoz ilçesine Devlet Bahçeli Sağlık Ocağı’nın açılışı yapıldı.

Kavacık Mahallesi’nde bulunan sağlık ocağının açılışının yapılmasının ardından MHP lideri Bahçeli, mahallenin muhtarı Yasemin Şahin’i telefonla aradı.

Bahçeli, muhtar Şahin’e teşekkür dileklerini iletti.

Kaynak: Bengü TÜRK