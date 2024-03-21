CHP'li Başkan Sengel, mal varlığını açıkladı: Şeffaflık içinde yolumuza devam ediyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısını dikkate alarak mal varlığını açıkladı.

CHP'li Başkan Sengel, mal varlığını açıkladı: Şeffaflık içinde yolumuza devam ediyoruz

Başkan Sengel, şu an itibariyle üzerine kayıtlı bir adet 2021 model Audi A3 marka araba, 14 Mayıs Mahallesi’nde 2014 yılında alınan 1 adet arsa ve 2016 yılında alınan bir adet büro olduğunu duyurdu.

'Sadece Halkımızın İhtiyaçlarına Hizmet Etmek İçin Çalışıyoruz'

'Biz dün olduğu gibi bugün de şeffaflık ve dürüstlük içinde yolumuza devam ediyoruz.' ifadesini kullanan Başkan Sengel, 'Biz sadece halkımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine hizmet etmek için çalışıyoruz. Bizim için önemli olan yatağa aç giren çocuklarımıza kucak açmaktı, köylerden merkeze okumaya gelen çocuklarımıza ulaşım desteği vermek, tüm bunları yaparken esnafın kazancını arttırmaktı. Bunun ve çok daha fazlasını gerçekleştiğini görmenin mutluluğu benim için en büyük varlık. Tüm bunların hepsini yapıyor olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum' dedi

'Mal Varlığımı Açıklamaktan Asla Korkmam'

Bir belediye başkanı olarak asıl gurur duyulacak şeyin toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve onların rahat bir nefes almalarını sağlamak olduğunu söyleyen Ceritoğlu Sengel, 'Bizim halkımıza hizmet etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Eğitim, sağlık, ulaşım, çevre, sosyal yardım, kültür sanat gibi alanlarda halkın taleplerini karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak için çaba gösterirken mal varlığımı merak edenlere de şeffaflık göstererek açıklamaktan da asla korkmayız' dedi.

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