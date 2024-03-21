CHP'li Özgür Özel'den 'para sayma' görüntülerine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde Sözcü Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ve Senem Toluay Ilgaz'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Halkta karşılığı olmayan hiçbir değişim karşılık bulmaz. Biz aslında 1 Nisan tarihine taliptik. Ancak taban ve sokak değişimi istiyordu. Yani değişim sokağın sesiydi. Ben felaketi önlemek için yola çıktım. CHP'de çoklu kurultay Türkiye'de bir ilk oldu. Değişim konusunda her şey tam oldu diyemem ama büyük oranda istenilen yerdeyiz.

CHP'de bütün aday adaylıkları, hangi yöntemin tercih edileceği oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi. Geçmişten farklı olarak her adaylık ekrana yansıtıldı ve bu adayın neden seçildiği anlatıldı. 890 birime ön seçim yapabilirsiniz dedik, 300 birimden ön talep geldi ama en son aşamada 199 birim ön seçim yaparak adaylarını belirlediler. Kadın ve genç kotası aynı kaldı ama biz burada kadın ve gençleri ön plana çıkarmayı başardık.

Söylem üstünlüğü Erdoğan'da değil. Tayyip Erdoğan bu üstünlüğü almaya çalışıyor. Benimle mezhep üzerinden kimlik üzerinden kavga etmek istiyor ama ben daha önce de söyledim. Erdoğan benimle kavga etmek istiyor ama ben bu kavgayı emekçiler, çiftçi ve emekliler üzerinden vereceğim.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Görüntünün il binasını satın almak için olduğu ortaya çıktı. Para sayan kişinin o gün Ekrem Bey'in danışmanı değil il başkanlığının saymanı, yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor. Etrafındaki herkes gayet meşru bir iş yapmanın bilincinde olduğu ortaya çıkıyor. Ve hatta orasının bir AK Parti'li bir avukatın ofisi olduğu ortaya çıkıyor. Biz o AK Partili avukat hakkında da suç duyurusunda bulunduk.

Biz bu soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını istiyoruz. Tayyip Bey de bu soruşturmanın seçime kadar bitmemesini istiyor. Özetle şunu söylemek istiyorum; Erdoğan'ın bu konuda psikolojik bir üstünlüğü yok. Sokağın da böyle bir derdi yok. Seçim sonucuna etki ettiğini ileri süren bir kişi yok. Biz bu konuyu kesin bir dille yalanlıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MISINIZ? SORUSUNA YANIT

Genel başkan teknik direktördür. Doğru ismi hazırlayacak, sahaya sürecek.

GÖKHAN ZAN AÇIKLAMASI

Gökhan Zan, 'Ben Lütfü abiyle çok iyi geçinirim' deyip 6 Şubat'ın yıldönümünde Lütfü Savaş protestolarını organize etti. Sonradan sonradan anladım ne olduğunu, dedim ki bir insan bu hale niye gelsin."

ÖZEL İLE ZEYREK TARTIŞTI

Program sırasında Gazeteci Deniz Zeyrek ve Özgür Özel arasında bir tartışmada yaşandı:

Özgür Özel: Bir koparsanıza bana kıyamet. Mesela yarın dediğiniz kıyameti ben kopartacağım.

Deniz Zeyrek: Gidin, 5-10 bin kişilik miting yapın.

Özgür Özel: Tabii, katılır mısınız o mitinge?

Deniz Zeyrek: Ya gazeteci olarak gelirim.

Deniz Zeyrek: Kalkın o koltuktan, ben CHP Genel Başkanı olayım.

Özgür Özel: Siz muhalefete saldırmanın konforundasınız.