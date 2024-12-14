CHP'li Başarır'dan Bozdağ'a... 'Tartışma Yaratacak Bakanlar Varsa Söz Vermiyorsunuz'

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın bütçe görüşmelerinde grup başkanvekillerine söz vermemesi ortalığı karıştır. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Tartışma yaratacak bakanlar varsa söz vermiyorsunuz. Bugün burada çok konuşulacak iki bakan var. Biri belediyelere borçlarından dolayı sürekli icra yollayan Çalışma Bakanı, diğeri kayyum atayan İçişleri Bakanı" dedi. Başarır, kendisine tepki gösteren AKP grubuna, "Ben uyumamaya alışkınım ama siz uyumaya çok alışkınsınız" diye yanıt verdi.

Bozdağ'ın CHP ve DEM Parti Grup Başkanvekillerinin söz talebini reddederek, grup başkanvekillerine sadece gün sonunda söz hakkı vereceğini söylemesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, usul tartışması açılmasını talep etti.

‘BAKANLARA GÖRE KARAR VERİYORSUNUZ’

Başarır, konuşmasında şunları söyledi:

"Son yıllarda yapılan içtüzük değişikliklerinden sonra konuşma süreleri zaten kısaltıldı. İçtüzük 60. maddeye göre başlangıçta grup başkanvekillerine söz hakkı veriliyor. Siz Sayın Başkan, bütçe görüşmelerinin ikinci günü 'ben bu hakkı vermiştim' dediniz. Şimdi ise 'alıyorum' diyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle yönetilemez. Bu hakkı neden bugün alıyorsunuz çünkü bakanlara göre karar veriyorsunuz. Tartışma olacak bakanlar buradaysa 'susturalım', pek tartışma konusu olmayacak bakanlar varsa 'konuşsunlar.' Bugün burada çok konuşulacak iki tane bakan var. Bir tanesi belediyelere borçlarından dolayı sürekli icra yollayan Çalışma Bakanı, diğeri kayyum atayan İçişleri Bakanı. Hassasiyet buradan geliyor. Ben içtüzüğe göre bunu keyfi olarak 'kullanıyorum' diyorsanız oylama da içtüzükte bir hak, biz de yoklama hakkımızı isteriz. Bütçede yoklama alamazsın diye bir şey var mı? Ama bundan sonra a-la-caz."

‘BÖYLE YASAKÇI ANLAYIŞLA YAKLAŞMAYIN’

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise şunları söyledi:

"Bu konuda bir tartışmanın başlaması bir teamüllere uygun değil. Teamüllere uygun bunu düzenleyebiliriz. Karşıtlık ve gerginlik yaratmak, Meclis’in anlayışına uymuyor. Önemli olan bütçe görüşmelerini sağlıklı yürütmek. Eğer bu kadar hassasiyetiniz varsa bakanlarınıza taraftar edasıyla yaklaşmazsınız. Üç gün boyunca burada yaşananlara bakın. Burada çalışmayı engelleyen grup başkanvekillerinin konuşmaları mı? Bakanların konuşmaları mı? Hepimiz hassasiyet gösterelim. Önemli olan sağlıklı çalışma koşullarını hayata geçirelim. Böyle bir yasakçı anlayışla yaklaşmayın."

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Bütçe görüşmeleri gerçekten yorucu bir çalışma. Sabah 11'den başlıyor gece 3.30'a kadar çalıştı. Buradaki çalışmanın sağlıklı yürümesi gereği bu çok önemli" dedi.

Yeniden söz alan CHP'li Başarır ise, "Ben beşe kadar çalışmak istiyorum Sayın Başkan. Süreden tasarrufu muhalefetin grup başkanvekillerine verdiğiniz sözde arıyorsanız yazıklar olsun. Ben uyumamaya alışkınım ama siz uyumaya çok alışkınsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA