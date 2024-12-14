300 Bin Liraya Zımba Gibi Otomobiller Belli Oldu: İşte Sanayi Yolunu Unutturacak Modeller
Otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve yüksek fiyatlar nedeniyle, araç almayı düşünenler daha uygun fiyatlı modellere yönelmeye başladı. Araba almak isteyenler için 300 bin lira ila 400 bin lira arasında değişen masrafsız modeller listelendi. İşte kaçırılmayacak o modeller listesi…
Kaynak: Haber Merkezi
Araba almayı düşünenler uygun fiyatlı modelleri araştırmaya devam ediyor. Bütçesine uygun ve masrafsız bir araç arayanlar için 300 bin lira ile 400 bin lira arasında değişen sağlam modellerin listesi belirlendi. İşte detaylı liste…
ARAÇ ALMADAN ÖNCE BU DETAYI GÖZDEN KAÇIRMAYIN
Araç satın alırken, özellikle uygun fiyatlı ve düşük masraflı modeller tercih ediliyor. Bu araçların yakıt tasarrufu sağlaması, bakım maliyetlerinin düşük olması ve dayanıklılık açısından araç almayı düşünenler için ilk sıralarda yer alıyor.
300-400 BİN TL ARALIĞINDA MASRAFSIZ MODELLER BELLİ OLDU
Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Pufi_duf, bu fiyat aralığında alınabilecek uygun otomobilleri sıraladı. İşte ikinci el piyasasında yer alan ve sanayi yüzü görmeyen modeller:
FIAT LINEA 1.3 90 HP / 1.4 77 HP
Düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan Linea, şehir içi ve uzun yol kullanımlarında uygun bir seçenek.
FORD FIESTA 1.4 80 HP
Kompakt boyutları ve güvenilir motoruyla Fiesta, özellikle şehir içi kullanımlar için oldukça uygun bir model.
HYUNDAI ACCENT ADMIRE 1.3 86 HP
Yakıt tasarrufu ve dayanıklılığıyla bilinen Accent, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.
RENAULT CLIO 1.5 65-80 HP
Clio, uygun fiyatlı ve düşük bakım maliyetleriyle dikkat çekiyor.
TOYOTA COROLLA 1.6 114 HP
Toyota'nın dayanıklılığı ve geniş iç hacmiyle bilinen Corolla, aileler için uygun bir tercih.
RENAULT SYMBOL 1.2 75 HP / 1.5 80 HP
Ekonomik yakıt tüketimi ve uygun fiyat avantajıyla Symbol, bütçe dostu bir seçenek.
FIAT PUNTO 1.3 75 HP
Küçük boyutları ve yakıt tasarrufu sunan yapısıyla Punto, şehir içi sürüşlerde oldukça avantajlı.
HYUNDAI GETZ 1.3 85 HP
Kompakt yapısı ve uygun fiyatıyla Getz, kullanıcıların sıkça tercih ettiği modeller arasında yer alıyor.