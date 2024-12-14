İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atamaları... Müge Anlı'nın Eşine Tenzili Rütbe

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yaş haddinden emekli olması sonrası yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız geldi. Yıldız'ın ilk işi Aktaş'ın kadrosunu değiştirmek oldu. Yıldız'ın yaptığı değişikliklerde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak atadığı isim dikkatlerden kaçmadı.

Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Yüzbaşıoğlu, aynı zamanda Müge Anlı'nın eşi. Yüzbaşıoğlu, 2021 yılından bu yana İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumlu. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı.

Son açıklanan EGM atamalarına göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu getirildi.

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran 2022 tarihinde nikah masasına oturmuştu.

İŞTE ATAMA LİSTESİNİN TAMAMI...

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç Avcılar İlçe Emniyet Müdürü,

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü,

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce Şişli İlçe Emniyet Müdürü,

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çaykara Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü,

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü Abidin Erik Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü,

Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü,

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü,

Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Ömer Faruk Günay Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü,

Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın Çatalca İlçe Emniyet Müdürü,

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak Beykoz İlçe Emniyet Müdürü,

Belge Yönetimi Şube Müdürü Tuncer Bilici Esenler İlçe Emniyet Müdürü,

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdem Torlak Fatih İlçe Emniyet Müdürü,

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Burak Gürakan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü,

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü,

Terörle Mücadele Şube Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü,

Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik Pendik İlçe Emniyet Müdürü,

Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan Silivri İlçe Emniyet Müdürü,

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ünver Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü

Kaynak: Haber Merkezi