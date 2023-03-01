CHP'li Ali Mahir Başarır: Mersin afet bölgesi kapsamına alınmalıdır

6 Şubat’ta milletçe son yüzyılın en büyük acılarını yaşadığımızı hatırlatan CHP’li Başarır, “Yüz binlerce yurttaşımız topraklarından oldu. Hatay’dan, Adıyaman’dan, Kahramanmaraş’tan Mersinimize geldiler. Biz depremzedelerimizi misafir etmekten çok mutluyuz. Bir dilim ekmeğimiz varsa da onlarla paylaşırız. İstedikleri kadar kalabilirler, burası bizim memleketimiz, Mersin onların yuvası. Biz onları gerçekten çok seviyoruz ama bazı gerçekler var.” dedi.

DEVLETİ İDARE ETMEK KONUŞMAKLA OLMUYOR

İktidara seslenen CHP’li Başarır şunları söyledi: “Mersin’in nüfusu ve bütçesi belli. Bir an önce Mersin afet bölgesi kapsamına alınmalıdır. Çünkü 500 bin insan geldi ve nüfusumuz 1 milyon 900 bin. Eğer afet bölgesine almıyorsanız özel bir statü ile Mersin’e, belediyemize, valiliğe özel bir ek bütçe verin ki biz insanlarımızı doyurup, barındırıp huzur içerisinde misafir edelim. Devleti idare etmek, devleti yönetmek böyle bir şey. Konuşmakla, algıyla ya da kulüpleri, insanları hedef göstermekle olmuyor. Devlet şu anda tüm imkanlarını evsiz barksız kalan tüm vatandaşlarımız için seferber etmelidir.”

CHP’li Başarır, özellikle depremzede vatandaşları rahat ettirmek amacıyla, başta Mersin olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın yerleştiği diğer illerin de nüfus artışına bağlı olarak şehir kapasitelerinin ne kadar yeterli olup olmadığı ve Mersin ilinin afet bölgesi ilan edilmesi yönünde gerekli incelemelerin yapılması için meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİ

Başarır, TBMM Başkanlığı'na konuyla ilgili bir araştırma önergesi verdi. Başarır'ın verdiği önerge şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere 6 Şubat 2023 tarihinde, sabaha karşı 04.17 saatlerinde merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olmak üzere ve toplamda 11 ilimizde etkisini gösteren, biri 7.7 ve diğeri 7.6 şiddetinde 2 büyük deprem meydana gelmiş ve 44 bin 374 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Yaşanılan bu acı olaydan sonra her ne kadar koordinasyonsuzluk belirgin bir şekilde görülse de sivil toplum örgütlerimiz ve tüm yurttaşlarımız depremin yaralarını sarmak için seferber olmuştur. Deprem sonrası sağ kalabilen vatandaşlarımız daha güvenilir illere geçiş yapmışlardır. Bu illerin başında da Mersin gelmektedir.

Mersin ilimize, deprem sonrası ilk bir hafta içerisinde 250 bin vatandaşımız yerleşmek için gelmiş ve sonrası bu sayı giderek artmıştır. Tahmini Mersin İli’ne gelecek olan depremzedelerimizin 500 bin civarında olması beklenmektedir. Depremzede vatandaşlarımızı, medeniyet ve hoşgörü şehri olan Mersinimizde ağırlamak bizler için bir görev olmakla birlikte aynı zamanda onur ve şereftir. Gelen depremzede vatandaşlarımızın Mersin Büyükşehir Belediyemizin de büyük katkılarıyla konaklama ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için büyük çabalar sarfedilmiştir. Ancak her ne kadar tüm şartlar zorlansa da geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin de Mersin’e gelmeleri ve Mersin’in kendi nüfusunun yaklaşık 1 milyon 900 bin olduğu düşünüldüğünde şehrin nüfusunun ciddi oranda artmasına neden olmuştur. Bu durum da hizmet kapasitesinin sınırlı kamasına neden olacaktır.

Bu yaşanılan süreç öngörülemeyen bir durum olduğu için bir an önce başta Mersin olmak üzere benzer şekilde göç alan diğer illerin de afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir. Böylelikle Mersin gibi aşırı göç alan illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce rahata kavuşmalarının önü açılmış olacaktır. Örneğin, Elâzığ depremden etkilendiği için 11’inci il olarak afet bölgesi kapsamında değerlendirilmiştir. Mersin de depremzedelerin birçoğunun yeni evi olacağı için bir düzenlemeye ihtiyaç vardır ve bu ihtiyacın giderilmesi için de ilk aşama afet bölgesi ilanı olacaktır. Mersin ilimizin afet bölgesi olarak ele alınması yönünde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın da önemli çağrıları olmuştur.

Yukarıda yer alan gerekçelerden ötürü ve özellikle de depremzede vatandaşlarımızı bir nebze olsun rahat ettirmek amacıyla; başta Mersin ilimiz olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın yerleştiği diğer illerin de nüfus artışına bağlı olarak şehir kapasitelerinin ne kadar yeterli olup olmadığı, Mersin ilimizin afet bölgesi ilan edilmesi yönünde gerekli incelemelerin yapılması için Anayasamızın 98. maddesi ve Meclis İçtüzüğü’nün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve talep ederiz.