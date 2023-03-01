Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın bu kararı alması, aday belirleme takvimimizi etkilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parlamentoyu yenileme kararı almasının, Millet İttifakı'nın aday belirleme takvimini etkilemeyeceğini söyledi.

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Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın bu kararı alması, aday belirleme takvimimizi etkilemez

Seçimlere üç aydan az bir süre kala kamuoyunda gözler, muhalefetin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adaya çevrildi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, sandık gününün tarihiyle ilgili belirsizliğe değindiği yazısında AKP ve MHP kulislerinde tarihin 14 Mayıs olarak konuşulduğunu vurguladı; ayrıca ana muhalefet partisi lideriyle gerçekleştirdiği görüşmeyi de aktardı.

Zeyrek, Kılıçdaroğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bu tarihe "yetiştiremem, yapamam" gibi gerekçelerle itiraz etme hakkının olmadığına dikkati çekerek, böyle bir talep gelmesi durumunda kabul edilemeyeceğini ifade ettiğini paylaştı.

“Kılıçdaroğlu'nun yaptığı tespiti AK Partili ve MHP'li yetkili isimler de teyit etti” diyen gazeteci, şöyle şöyle devam etti:

"Ortak görüş şu: Cumhurbaşkanı veya TBMM seçimleri yenileme kararı alırsa YSK yasadaki takvime göre hazırlıklarını tamamlamak zorunda. Depremzedeler için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak da YSK'nın ödevi."

Buna göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının yarın yapılacak toplantıda belirlenebileceğini, ancak tarihin sonraya kalabileceğini söyleyen CHP lideri, "Nasıl ki 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini, Anayasa taslağımızı belirledik ve belirlediğimiz başka bir tarihte açıkladık, Cumhurbaşkanı adayını da belirledikten sonra başka bir tarihte açıklarız" diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 Mart'ta parlamentoyu yenileme kararı almasının Millet İttifakı'nın aday belirleme takvimini etkilemeyeceğini ifade etti.

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