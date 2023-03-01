Hakaret davasının gerekçesi: 'Yandaki pankartta Erdoğan'ın ismi geçiyor'

Zafer Partisi Erzurum İl Başkanlığı'nın organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in geçtiğimiz eylül ayında AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarından yola çıkarak hazırladığı pankart, davaya konu oldu.

Bir üst geçit, köprü ile parti binasına "180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. - #UyanErzurumHırsızVar" yazılı pankart nedeniyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Zafer Partisi Yakutiye İlçe Başkanı Yunus Kaya ve yönetim kurulundan Hasan Burhan Aydemir’e cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı. Yasa gereğince dava açmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, geçen 16 Ocak'ta izin verdi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, pankartta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunmadığını, onu ima eden bir sözcük bile olmadığını söyledi; ardından şu bilgileri verdi:

"Buna rağmen neden mi dava açıldı? Çünkü…

Üst geçitte, Zafer Partililerin astığı pankartın yanında Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin o tarihte düzenlediği 'MNG Expo&Congress' adlı fuarın pankartı vardı. 'Yüzlerce seçkin markada yüzde 80’e varan büyük indirimler' sloganının yazılı olduğu pankartta, fuarın Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde yapılacağı yazıyordu.

Ee? Ee’si şu:

Zafer Partililer 'Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz - #UyanErzurumHırsızVar' yazılı olan pankartı Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi adının bulunduğu pankartın yanına asarak, cumhurbaşkanına hakaret etmekle suçlanıyor.

Gözlerinize inanamayacaksınız ama böyle. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün izin yazısı şu şekilde:

'Üzerinde 'Yüzlerce seçkin markada 80’e varan büyük indirimler. Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi' şeklinde yazı bulunan pankartın yanına üzerinde ‘180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz! Uyan Erzurum Hırsız Var’ şeklinde yazı bulunan pankartı asmalarının cumhurbaşkanına hakaret eylemi kapsamında değerlendirilebileceği…'

Zafer Partililer hakaret kasıtlarının olmadığını vurgulasalar da sonuç değişmedi. Bu kapsamda Kaya ve Aydemir’e cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldı. İlk duruşma 5 Mayıs’ta."