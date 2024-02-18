CHP'li aday Menzil şeyhiyle birlikte: İşte o görüntüler...

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Akçakoca belediye başkanı adayı gösterilen Fikret Albayrak'ın, 2013 yılında belediye başkanı olduğu dönemde Menzil 'şeyh'i ile buluştuğu ortaya çıktı.

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2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Seçilen Fikret Albayrak, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden CHP'nin Akçakoca belediye başkanı adayı gösterildi.

MENZİL ŞEYHİYLE BİRLİKTE

BirGün'de yer alan habere göre, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın, görevde olduğu 2013 yılında Menzil cemaatinin 'şeyh'lerinden Fevzeddin Erol'u ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada Menzil 'şeyh'inin ve CHP'li belediye başkanının görüşmesine ilişkin yayınlanan videoda, Erol'un bulunduğu odaya alınan Albayrak'ın, Erol'un elini öptüğü görüldü.

Ayrıca videoda, Albayrak'ı, Erol'a takdim eden kişinin de, "Efendim Akçakocamıza hoş geldiniz. Belediye başkanımız 1,5-2 saattir sizi bekliyor. Sizinle görüşmek için..." dediği duyuluyor.

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