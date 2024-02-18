Akşener İmamoğlu’nu hedef aldı: Gözü başka mevkilerde boş zamanlarında da İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bugün Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan adaylarının yer aldığı aday tanıtım ve proje lansman programında konuştu.

Partisinin İstanbul'daki ilçe adaylarını açıklayan Meral Akşener, ayrıca yerel seçimlere dair konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiride bulunan Akşener, "Bu şehri sadece aklı İstanbul’da olanların ilgisi ve odağı sadece İstanbul’da olanların Amacı sadece İstanbul’un derdine derman olmak olanları yönetmesi gerekiyor. Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkilerde boş zamanlarında da İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez" dedi.

Akşener'in açıklamaları:

"Siyasi partiler millete rağmen millete egemen olabilmenin peşinde koşuyor. Adına ittifak sistemi denilen sistemde kaybeden her zaman millet oluyor. Farklı görünen ama aynadan birbirinin aynısı olan iki kutuplu siyaset anlayışını reddettiğimiz için kutlu bir yola çıktık. Bu buyurgan siyasete son vermek için zorlu bir yola çıktık. Kuyruk siyasetini reddederek hür ve müstakil yepyeni bir yola çıktık. Bizim siyaset anlayışımızda seçim demek koltuk demek değildir. Kazanmak demek de kirli pazarlıkların peşinde koşmak değildir. Bizim için siyaset milletine faydalı iş yapabilmektir. Bu kısır döngüye mecbur değilsiniz. Bu danışıklı dövüşe mecbur değilsiniz. Ülkemiz için güvenliği özgüre, kalkınmayı adalete, vatan sevgisini de demokrasiye tercih etmeye mecbur değilsiniz.

'İNSANLARIMIZ ÖTEKİLEŞTİRİLDİ'

İstanbul kadim bir şehir. İstanbul bizim için kutsal emanet demektir. İstanbul bizim için Türk tarihinin serveti demektir. İstanbul bizim için Türk milletinin gözünün bebeği demektir. Ne yazık ki o aziz İstanbul, dertlerin düğümlendiği bir şehir. İstanbul bugün deprem tehlikesiyle yaşayan bir şehir. İstanbul bugün sığınmacılarla dolan taşan, yoksullukla boğuşan bir şehir. Şimdiye kadar tüm Türkiye'ye olduğu gibi İstanbul'umuzda da problemler kronikleşti. İnsanlarımız ötekileştirildi.

'İSTANBUL'A HEP KARİYER BASAMAĞI OLARAK BAKILDI'

Bir şeyleri değiştirmeye çalışanlar da oldu. Sorunlara çözüm arayanlar da oldu. İstanbul'a hizmet etmeye çalışanlar da oldu. O yüzden hakkı hakka teslim etmek lazım. Şimdiye kadar İstanbul için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Ancak görüyoruz ki ne kadar çaba sarf edilse de hala çözülemeyen birçok sorun var. Hala yetersiz kalan birçok hizmet var. Çünkü siyasetin geldiği noktada İstanbul'a hep paranın şehri olarak bakıldı. İstanbul'a hep intikam aracı olarak bakıldı. İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı.

'BU ŞEHRİ YÖNETEMEZ'

Doğu ile batının birleştiği bu şehiri iki ayağı yere sağlam basanların yönetmesi gerekiyor. Bu şehri sadece aklı İstanbul’da olanların İlgisi ve odağı sadece İstanbul’da olanların Amacı sadece İstanbul’un derdine derman olmak olanları yönetmesi gerekiyor. Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkilerde boş zamanlarında da İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez."

'İMAMOĞLU’NUN ARKASINDA NE OLURSA OLSUN DURACAĞIZ' DEMİŞTİ

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve siyasi yasak aldığı dava sonrası İmamoğlu'nu Saraçhane'de ziyaret eden Meral Akşener, ayrıca Dudullu-Bostancı metro açılışında İmamoğlu için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hangi siyasi görüşte olursa olsun, 23 Haziran’da tam 805 bin farkla İmamoğlu’nu yeniden seçti. Ahmaklığa bakın, 13 bin 500 oy farkıyla seçilmiş belediye başkanıyla, 805 bin farkla seçilmiş bir belediye başkanının gücü arasındaki farkı fark etmeyen ahmaklara bakın. Ondan sonra da ahmaklıklara ahmaklık dendiği zaman kızıyorlar. Benim dokunulmazlığım yok, ben de ‘ahmak’ dedim. Bekleriz. Elbette kazanacağız. Ekrem Başkan üzerinden hepimizin iradesi test ediliyor. Biz eğer İmamoğlu’nu verirsek, biz bu haksız kararla mücadele etmezsek yuh olsun bize. Öncelikle Ekrem İmamoğlu’nun arkasında ne olursa olsun duracağız."

AÇIKLANAN ADAYLAR

İstanbul'da 34 ilçe ve aday açıklayan İYİ Parti'de, 5 ilçe açıklanmadı.

Aday açıklanmayan yerler, Avcılar, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece ve Sarıyer oldu.

Adalar: Ayşe Gülnur Şahin

Arnavutköy: İsmail Yaşar

Ataşehir: Ali Coşkun

Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir

Bahçelievler: Tugay Çapun

Bakırköy: Ataner Orkunoğlu

Başakşehir: Tevfik Atakan Şakar

Bayrampaşa: Vahit Çelik

Beşiktaş: Nurettin Sağırkaya

Beykoz: Tuğba Alaylı Özgüç

Beylikdüzü: Erol Karapınar

Beyoğlu: İsmail Hakkı Çavuşoğlu

Büyükçekmece: Nejat Durmuş

Çatalca: İsmail İp

Esenler: Şeh Ömer Kara

Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu

Fatih: Barbaros Hayrettin Mahiroğulları

Gaziosmanpaşa: Erhan Özkan

Güngören: Pelin Sellitepe Turan

Kadıköy: Kübra Dursun

Kağıthane: Mustafa Kürşat Ceylan

Kartal: Altınok Öz

Maltepe: Ramazan Uğural

Pendik: Süleyman Turan

Sancaktepe: Cemal Doğan

Silivri: Bihter Akbaş Sezer

Sultanbeyli: Fatih Karataş

Sultangazi: Hüseyin Ömbeş

Şile: Demet Alkan Tekdemir

Şişli: Ahmet Ünal

Tuzla: Taha Orhun Ertürkmen

Ümraniye: Serkan Yalçın

Üsküdar: Ertaç Ergüven

Zeytinburnu: Kürşat Özer

Kaynak: Gerçek Gündem