Şükrü Genç Gerçek Gündem'e konuştu: İYİ Parti'den adaylık teklifi aldı mı, CHP'de siyasete devam edecek mi?

Gerçek Gündem'e açıklamalarda bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İYİ Parti'den teklif almadığını ve teklif alsa bile başka bir partide çalışma yürütmeyeceğini ekledi.

Egemen Isar Egemen Isar
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Şükrü Genç Gerçek Gündem'e konuştu: İYİ Parti'den adaylık teklifi aldı mı, CHP'de siyasete devam edecek mi?

Siyasi partilerde Yerel Seçim hazırlıkları sürerken, kulis bilgileri de ardı ardına geliyor.

CHP'nin Sarıyer'de aday göstermediği mevcut belediye başkanı Şükrü Genç'in İYİ Parti'den teklif aldığı öne sürülmüştü. İYİ Parti'nin Genç'i yeniden Sarıyer'de aday göstermek istediği, Genç'in cevabının beklendiği belirtilmişti.

Gerçek Gündem'e konuşan CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, böyle bir teklif almadığını söyledi.

Genç, böyle bir teklif alsa da başka bir partide çalışma yürütmeyeceğinin altını çizdi.

Şükrü Genç, CHP'den ayrılmayı düşünmediğini belirtirken, geleceğin ne getireceğini bilmediğini de ekledi.

CHP'li başkan son olarak toplantılar alınmaya devam edildiğini belirterek, bu akşam bir toplantının olduğunu belirtti. Genç, halkla da iletişim halinde olarak, onların da görüşlerini alarak yol haritasını belirleyeceğini sözlerine ekledi.

NE DEMİŞTİ?

Şükrü Genç, tv100 canlı yayınında, "Bağımsız aday olma ihtimalim var. Buna ayın 18'inin akşamı halkımızla karar vereceğiz" demişti.

PARTİDEN AYRILMIŞLARDI

CHP'nin Kadıköy'de ve Esenyurt'ta aday göstermediği eski parti genel sekreteri Gürsel Tekin, CHP'nn Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştığını belirterek istifa ettiğini duyurmuştu.

Bağımsız aday olacağı iddia edilmişti: Gürsel Tekin yol haritasını Gerçek Gündem'e açıkladıBağımsız aday olacağı iddia edilmişti: Gürsel Tekin yol haritasını Gerçek Gündem'e açıkladıSiyaset

Ayrıca CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da geçtiğimiz günlerde partiden ayrıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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