TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: 'Zübüklerden kurtulma zamanı'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlıklarını sürdüren Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul Kartal’daki çalışmalarını hızlandırdı.

Karlıktepe, Uğur Mumcu ve Cumhuriyet mahallerinde bulunan Semt Evlerinde çalışmalarını sürdüren TKP, bugün Petrol-İş mahallesindeki seçim irtibat bürosunu büyük bir coşkuyla açtı.

Açılışa TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP Kartal Belediye Başkan adayı Gökmen Dumlu ve uluslararası komünist parti temsilcileri katıldı.

"VİCDANIMIZI, AHLAKIMIZI VE PARTİMİZİ SATMAYACAĞIZ"

Açılışta söz alan Okuyan, “Yerel yönetimlere aday olurken TKP bir şeyin altını çiziyor. Yurttaşlarımızın ihtiyaçlarının satılık olmadığı, ticaret konusu olmadığı bir yerel yönetim anlayışı. Kartal’da Gökmen kardeşimizin, Kadıköy’de Fatih Maçoğlu’nun ve diğer bütün adaylarımızı birleştiren şey kişisel çıkarlar yurttaşlarımızın çıkarlarının üzerinde değildir. Biz bunun sözünü veriyoruz ve diyoruz ki, bu temel ilkemizi satmayız; vicdanımızı, ahlakımızı ve partimizi satmayacağımız gibi” ifadelerini kullandı.

"BİR AVUÇ ZÜBÜKTEN KURTULMA ZAMANI"

TKP'nin seçim kampanyasında kullandığı ''Zübüklerden Kurtulacağız'' sloganına değinen Okuyan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkçe’ye bir kavram hediye edildi ünlü bir edebiyatçımız tarafından: Zübük kavramı. TKP’nin bu seçimlerdeki bir diğer sloganı 'Zübüklerden Kurtuluyoruz'. Memleketi zübükler yönetiyor. Zübük sahtekardır, başkasının emeğine konandır, fır döndüdür, sanata, bilime düşmandır. Zübük kavramı bu memlekette merkezi iktidardır, yerel iktidarlardır. TKP diyor ki, bu seçimlerde mümkün olduğu kadar zübükten kurtulalım. Baktığınız zaman bir komüniste, bir devrimciye özü sözü bir olan bir insan görürsünüz. Biz halkımız zübüklerden oluşmuyor. Bizim halkımız yoksul bırakılmış insanlardan oluşuyor. Şimdi bir avuç zübükten kurtulma zamanı geldi. Emekçilerin Kartal’ı diyoruz. Kartal’da emekçilerin temsiliyetini taşıyanlara güç verelim. Memleketi, vicdanımızı, ahlakımızı satmayacağımızı gösterelim ve zübüklerden el birliği ile kurtulalım.”

Okuyan’ın ardından Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Eliseos Vagenas söz alarak yurttaşları selamladı.

"KARTAL'I TEMİZLEYECEĞİZ"

Vagenas’tan sonra kürsüye TKP Kartal Belediye Başkan adayı Gökmen Dumlu geldi.

Konuşmasına uluslararası konukları selamlayarak başlayan Dumlu, “Burada bir seçim irtibat bürosu kurduk. Biz gelmeden önce burası harabe bir durumdaydı. Bu sokakta yaşayan komşularımız da rahatsızlardı. Ama biz girdik, güzelleştirdik, komünistlerin eli değdi buraya, bu sokağa değdi, bu mahalleye değdi daha da güzelleşecek. Burayı temizledik, bütün sokağı, bütün mahalleyi temizleyeceğiz, Kartal’ı temizleyeceğiz ve Kartal’ı ayağa kaldıracağız" dedi.

"KARTAL'I BİR AVUÇ BOZGUNCUYA, TALANCIYA YEM ETMEYECEĞİZ"

Hayatının önemli bir bölümünü Petrol-İş Mahallesinde geçirdiğini belirten Dumlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz komünistlerin vaadleri yoktur, programları vardır. Mahalle meclislerimizi kurduk, büyütüyoruz. Meclislerimizle Kartal’ı yöneteceğiz. Bu anlamda aday ben değilim, Kartal halkı. Gittiğiniz her yerde belediye başkan adayı benim deyin. Söz, yetki, karar Kartal halkında olacak. Talana, yalana izin vermeyeceğiz Kartal’da. Kartal halkı dayanışma ile bu mücadele büyüttü, seçimleri de böyle kazanacağız.

1 Nisan’da büyük bir ekonomik saldırı başlayacak. Bir bataklık bekliyor bizi. Gelin bu seçim Kartal halkına oy verin, biz bir şemsiye açalım. Kartal’daki işçilerimiz için, kadınlar için, emekliler için bir şemsiye açalım ve hep beraber korunalım.

İlk defa Kartal’ı Kartal halkı yönetecek. Bir avuç çeteye, bir avuç talancıya, bir avuç bozguncuya Kartal’ı yem yetmeyeceğiz. Kartal’ı ayağa kaldıracağız, Kartal’ı kazanacağız dostlar, biz Kartal’ı bu seçim kazanacağız.”

Mahallelilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen açılışta, halk oyunları ekibi bir gösteri sergiledi. Açılış programı çekilen halaylarla sona erdi.