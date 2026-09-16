CHP'den Kurultay Mesajı: Artık Engel Kalmadı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 'mutlak butlan' davasında temyiz başvurusunun geri çekilmesinin ardından kongre ve kurultayın önünde hukuki engel kalmadığını söyledi. Sarı, kararın kesinleşmesinin yaklaşık 1-1,5 ay sürebileceğini belirtti.

Son Güncelleme:
CHP'den Kurultay Mesajı: Artık Engel Kalmadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin "mutlak butlan" davasıyla ilgili temyiz başvurusunu geri çekmesiyle ilgili konuştu. MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, MYK'de ülke gündemi ve partiye ilişkin gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Sarı, CHP'nin kongrelerini ve kurultayını, her türlü hukuki tartışmadan uzak bir biçimde, açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çektiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

* Bizden başka davacılar da vardı, bu davacılar da davalarını çektiler. Dolayısıyla artık bizim kurultayı yapmamızın önünde ve kongreleri suhuletli bir biçimde ve hukuka uygun biçimde gerçekleştirmemizin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Burada hala bir Yargıtay denetimin olacağı biçimindeki değerlendirmeler doğru değildir. CHP'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra, bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz.

YENİLİK PARTİSİ İDDİASINA YALANLAMA

Sarı, CHP'nin Yenilik Partisi'yle görüştüğüne dair iddiaları hayretle takip ettiklerini söyledi: "Teyit edilmemiş, hiçbir biçimde tutarlılığı olmayan ve hiç kimseyle konuşulmadan yazılan bu haberleri kamuoyunun takdirine sunmak isteriz. CHP'nin hiçbir yöneticisi, resmi ya da gayriresmi biçimde Yenilik Partisi ile herhangi bir görüşme, temas içinde değildir."

Kaynak: AA

Etiketler
CHP Kurultay
Son Güncelleme:
YENİ Parti'de İsim Krizi: Yargıtay'dan Dikkat Çeken Tebligat Yargıtay'dan Dikkat Çeken Tebligat
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan HÜDAPAR Lideri Yapıcıoğlu'nu Ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan HÜDAPAR Liderini Ağırladı
ÇOK OKUNANLAR
'Boşanma Aşaması'nda Aile Katliamı! Eşini, Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldürüp Kaçtı Eşini, Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldürüp Kaçtı
Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Detay! Kurtlar Vadisi’nin Nevzat’ından Osman Sınav Sözleri: 'Niye Her Şeyi Anlatmadın?' Kurtlar Vadisi’nin Nevzat’ından Osman Sınav Sözlerİ
Mehmet Çankaya’nın Kolombiya’da Düşen Uçağı Bulundu! Enkaza Günler Sonra Ulaşıldı, Eşinden Yardım Çağrısı Mehmet Çankaya’nın Kolombiya’da Düşen Uçağı Bulundu
Kahramanmaraş'taki Okul Katliamında Şok Gelişme: Silah Seslerini Duyunca Okulu Bırakıp Kaçmışlar Kahramanmaraş'taki Okul Katliamında Şok Gelişme: Silah Seslerini Duyunca Okulu Bırakıp Kaçmışlar
KPSS'de Şanlıurfa Skandalı: ÖSYM 22 Salondaki Sınavı İptal Etti, 392 Aday İçin Flaş Karar ÖSYM 22 Salondaki Sınavı İptal Etti, 392 Aday İçin Flaş Karar