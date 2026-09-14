YENİ Parti'de İsim Krizi: Yargıtay'dan Dikkat Çeken Tebligat

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Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel liderliğinde CHP’den ayrılan milletvekilleri YENİ Parti’yi kurdu. YENİ Parti’nin isminin Yenilik Partisi'yle taşıdığı benzerlik Yargıtay'a taşınırken son gelişmeyi tv100 ekranlarında gazeteci Barış Yarkadaş aktardı.

Yarkadaş'a göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Yeni Parti’ye "Adınızı değiştirin" talebiyle tebligat gönderdi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, gazeteci Barış Yarkadaş’a bir açıklamada daha bulundu. Yılmaz’ın açıklaması şöyle oldu:

“Biz samimi ve yapıcı davranırlarsa kendilerine gerek isim gerek yeterlilik konusunda yardımcı oluruz. Bunu muhalefette olan ve ihtiyaç duyan her partiye yapmak isteriz. Amacımız, toplumsal muhalefetin toparlanması ve birleşmesidir. Bu düşüncemizi her fırsatta dile getiriyoruz. Ayrı ayrı partiler hepimize zarar veriyor. Toplum ayrılığı kabul etmiyor. Ancak birleşerek kazanabileceğimizi anlamak zorundayız.”

YILMAZ'DAN 'UYARDIK' HATIRLATMASI

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, isim benzerliği nedeniyle Yargıtay'a başvurduklarını bildirmişti. Yılmaz, "Biz aslında arkadaşlarımızı Yeni Parti kurulurken bu isimle parti kurmayın diye uyardık. Ben bununla ilgili video çektim. Fakat bizi dinlemediler. Ciddiye almadılar. Biz de bunun üzerine Yargıtay’a itiraz ettik. Bu sorunu bizimle çözmek zorundalar. Aksi takdirde Yeni Parti ismi ile seçime giremezler. Yargıtay kongre yapsalar bile bunları kabul etmez. Ben arkadaşlarımıza konunun ciddiyetini görüp bize geldiklerinde de bunları aktardım" diye konuşmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi