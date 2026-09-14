Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki kiralık sosyal konutların Başakşehir ve Ataşehir’deki örnek daireleri kamuoyuna tanıtıldı. Türkiye’de ilk kez uygulanacak kiralama sistemiyle İstanbul’un 12 ilçesinde toplam 1071 konut dar gelirli vatandaşlara sunuluyor.

Kaynak: AA

TOKİ Kiralık ev
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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kiralık sosyal konutların Başakşehir ve Ataşehir’deki örnek daireleri tanıtıldı.

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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 2

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınmaya başladı. Başvurular 25 Eylül'e kadar toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak.

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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 3

İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak.

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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 4

İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 5

Bölge rayicinin altında fiyatlarla, ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak ve konutun büyüklüğüne göre değişecek.

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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 6

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 7

Örnek dairelerin tanıtımı yapılırken, Başakşehir’de kiralanacak 2+1 daireler net 76 metrekare, 3+1 daireler ise net 102 metrekare olacak. Ataşehir’de ise 2+1 daireler net 76 metrekare, 3+1 daireler ise net 98 metrekare olacak.

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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 8
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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 9
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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 10
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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 11
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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 12
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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 13
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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 14
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Örnek Dairelerin Kapısı Açıldı: İşte İstanbul'daki 10 Bin TL'lik Kiralık TOKİ Evleri - Resim: 15
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