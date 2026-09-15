Cumhurbaşkanı Erdoğan HÜDAPAR Lideri Yapıcıoğlu'nu Ağırladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti" denildi.

Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi