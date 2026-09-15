Cumhurbaşkanı Erdoğan HÜDAPAR Lideri Yapıcıoğlu'nu Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan HÜDAPAR Lideri Yapıcıoğlu'nu Ağırladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti" denildi.

Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan HÜDAPAR Zekeriya Yapıcıoğlu
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
YENİ Parti'de İsim Krizi: Yargıtay'dan Dikkat Çeken Tebligat Yargıtay'dan Dikkat Çeken Tebligat
Mansur Yavaş'tan CHP ve YENİ Parti'ye Rest: 'Siyaset Defterini Kapatırım' Mansur Yavaş'tan CHP ve YENİ Parti'ye Rest
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'un Göbeğinde Çatışma: Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var
Yufkacıda Sır Ölümler! Baba Tavana Asılı, İki Küçük Çocuğu ise Yatakta Hareketsiz Bulundu Yufkacıda Sır Ölümler! Baba Tavana Asılı, İki Küçük Çocuğu ise Yatakta Hareketsiz Bulundu
Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı
Tarladan Markete Fiyat Vurgununa Dev Operasyon: 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı
YENİ Parti Tartışmasının Ardından MHP’den Kritik Öneri! 'Siyasi Parti Kuruluşunda Şartlar Değişsin' YENİ Parti Tartışmasının Ardından MHP’den Kritik Öneri