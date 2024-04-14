CHP'den İran-İsrail hattındaki gerilime ilk tepki! Özgür Özel: Ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır

İran, beklenildiği üzere dün İsrail'e bir hava saldırısı başlatmış ve saatler sonrasında saldırıların bitirildiği açıklanmıştı.

İsrail Ordusu, İran'ın dünden bu yana ülkelerine yaklaşık 290 füze ve İHA ile saldırıda bulunduğunu belirtmişti.

AKP'DE SES YOK CHP'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Türkiye'den konuyla ilgili olarak hükümet nezdinde resmi bir açıklama yapılmazken, CHP'den açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail saldırılarıyla ilgili olarak, Türkiye'nin bölgesel barışta öncü olması gerektiğini belirtti.

Özel'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Ortadoğu’da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuzun “Yurtta barış dünyada barış” vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. İnanıyoruz ki Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz."

Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Ortadoğu’da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz.



Kurucumuzun “Yurtta barış dünyada barış” vasiyetini… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 14, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem