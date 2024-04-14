DEVA Partisi'nin hedefi... Meclis'te grup sayısı 7'ye çıkabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) 29 Şubat'tan sonra, 31 Mart Mahalli İdari Seçimleri sebebiyle çalışmalarına ara vermişti.

Yerel seçimleri ve Ramazan Bayramı tatilinin geçmesinin ardından Meclis çalışmalarını tekrar başlayacak.

TBMM'de AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet-Gelecek Partisi grubu olmak üzere bulunan 6 grup da çalışmalarına ve oturumlarına kaldığı yerden devam edecek.

Meclis'in açılma arifesinde, grup sayısının 7'ye çıkması konuşuluyor.

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, DEVA Partisi grup kurabilir.

15 milletvekili bulunan DEVA Partisi’nin Demokrat Parti Milletvekilleri ile bağımsız ya da diğer partilerden milletvekili desteğiyle 20 kişiye ulaşıp grup kurması hedefleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem