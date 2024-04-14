Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney: Gençler siyasi iklimden yorgun

Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen CHP'li İnan Güney, muhafazakâr mahallelerde AKP'den büyük kopuş olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Kaptanpaşa Mahallesi'nde 2019'da yüzdde 62'ye 28 olan durumu, 31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 51'e 40'a getirdiklerini söyledi.

Masa yasağının dünyada görülmemiş bir uygulama olduğunu kaydeden Güney, "Caddelerde yaşam koridoru olmak zorunda. Gerekirse bir ambulansı sokağa sokup, 'Bu ambulans buradan geçmeli. Ona göre koyun masanızı' diyeceğim. Bunu önceleyeceğiz, kalan yerlere izin vereceğiz" diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Gazete Oksijen'den Çınar Oskay'ın sorularını yanıtladı. Röportajdan satır başları şu şekilde...

Nasıl oldu da birdenbire CHP’den bu kadar genç, taze yüz çıktı?

Aslında hep vardı ama Ankara yüzünü örgütüne dönmedi. Adaylık zamanı: “Ya bu bizim çocuk nasıl olsa” denir, “şu yöreden ya da sağ’dan birini getirelim, sağ oylar bize aksın” diye bakılırdı.

CHP’de yönetim değişmese siz aday olamaz mıydınız?

Olamazdık. Parti içi ekipleşmeden dolayı. Bu sefer Bayrampaşa, Tuzla, Sancaktepe, Beyoğlu… Aday gösterilen tüm ilçe başkanları belediyeleri AK Parti’den aldı.

"GENÇLER SİYASİ İKLİMDEN YORGUN"

AK Parti’nin kalelerinde nasıl geldi oranlar?

Tophane’yi bilirsiniz. Geçen seçim (2019) yüzde 55’e yüzde 40 AK Parti lehineydi. Bu seçimde AK Parti’yi yüzde 47’ye yüzde 45 geride bıraktık. Geldiğimizde “Burada seçim çalışması yapmayın” diye engel olmak isteyen gençler, bu sefer bizimle sokaklarda gezdi.

Tophane, Gezi sonrası Cihangir’le yaşadığı gerilimle, galeri baskınlarıyla gündem olan, koyu muhafazakar bir mahalle. Nasıl kazandınız burada?

Çok gittim. Özellikle gençler siyasi iklimden yorgun. AK Parti’den büyük kopuş var. “Okmeydanı’nda büyümüş, örgütçüdür” diye suçladılar; “Vallahi, 16 yaşından beri CHP örgütündeyim. Siz otoparkı neden 30 yıldır yapmadınız, onu anlatın” dedim. Sürekli hizmetten bahsettim.

İnsanlarda kutuplaşma yorgunluğu mu var?

“Kulaksız’da, Kaptanpaşa’da tutunamayız” diyorlardı, “Tutunacağız” diye ilk seçim ofisini açtık. Berkin Elvan’ın cenazesinin gecesinde Kulaksız’daki ofisimiz yakıldı. Elektrikler kesildi, o kaosta Burak Can Karamanoğlu kardeşimiz şehit edildi. Taksici bir babanın oğluydu. Geçenlerde AK Partili selefim “Burak Can Karamanoğlu’nun katilleriyle hesaplaşacağız” diye bir konuşma yaptı.

Nasıl karşılık aldı?

Burak Can’ın amcası, sağ olsun, vakıfta “Benim şehidimin adını siyasetin için ağzına alma” diye itiraz etti. Her yerde söyledim: “Tepkilerimiz ortaklaşmasın diye bizi yapay şekilde ayrıştırdılar”. Kulaksız 2019’da yüzde 64’e 27 AK Parti lehineydi. Şu an yine AK Parti önde ama yüzde 51’e 40. Makas daraldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğup büyüdüğü Kaptanpaşa Mahallesi 2019’da yüzde 62’ye 28 AK Parti lehineydi. Yüzde 51’e 40’a indi.

MASALAR YENİDEN SOKAĞA İNECEK Mİ?

Semtin neşesini kaçıran bir olay da masa yasağıydı. Yine sokaklarda masalar görecek miyiz?

Dünyada görülmemiş bir yasak icat edildi. Turistler yemek yerken masalar altından alındı. Caddelerde yaşam koridoru olmak zorunda. Gerekirse bir ambulansı sokağa sokup, “Bu ambulans buradan geçmeli. Ona göre koyun masanızı” diyeceğim. Bunu önceleyeceğiz, kalan yerlere izin vereceğiz.

Bu yasak yıllarca epey de tehditkar biçimde uygulandı.

Bir gün zabıta elinde tespihle geldi, salladı. “Zabıta elinde tespihle mi görev yapar? Kamu görevi yapıyorsun, bunun bir üslubu yok mu” dedim. Kim olduğumu söyleyince kaçtı gitti. Böyle biriyle çalışmak istemem.

Bir fotoğraf var ya, Beyoğlu aşıklarının yüreğini yakan: Narçiçeği rengi tramvay, çam ağaçlarının arasından cıvıl cıvıl, yemyeşil İstiklal Caddesi’nde süzülür. Bu ağaç meselesi o kadar zor mu? Gazeteciliğe bir an için ara verip, sizden bir Beyoğlulu olarak istirham ediyorum: Allah aşkına şu ağaçları diksenize.

Ben de ağaç olmalı düşüncesindeyim. Bazıları “yürüyemiyorum” diyor, ortaklaşamıyoruz. Ama yerel yönetim inisiyatif almalı. Büyükşehir’in elinde projeler var. Aynı bakış açısında olmamız Beyoğlu’nu parlatacak. Değişim hissedilmeli, bunları hızlıca yapacağız.