YSK, siyasi partilerin itirazlarını değerlendirmeye devam ediyor

YSK, MHP'nin Kütahya'da seçimlerin iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebini reddetti. Ayrıca MHP, AKP, CHP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti'nin toplam 21 ilçede yaptığı seçim itirazlarını da reddetti.

YSK, siyasi partilerin itirazlarını değerlendirmeye devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 15.00’de toplanan Kurul, yaklaşık 3 saat süren toplantıda siyasi partilerin yaptığı itirazlara ilişkin nihai kararlarını verdi.

Kurul, MHP'nin Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti. Ayrıca YSK, MHP, AKP, CHP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti'nin yaptığı toplam 21 ilçede seçimlerle ilgili itirazları da reddetti.

Kaynak: ANKA

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