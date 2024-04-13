AKP'li başkan komisyon üye sayısını 3'e düşürdü, meclis karıştı

Son 50 yıldan bu yana 5 olan komisyon üye sayısı AKP’li başkan Şahin Şerifoğulları’nın kararıyla bu dönem 3’e düşürüldü. CHP grup sözcüsü Murat Akkoç, komisyonlarda sadece AKP’lilerin olmasına tepki gösterdi. CHP’li meclis üyeleri, AKP’li başkan Şerifoğulları’nı protesto ederek toplantıyı terk etti.

AKP, İmar Komisyonunda 3'te 3 Yaptı

İmar komisyonuna 5 kişilik üye seçiminde CHP meclis üyesi Bülent Altaş aday gösterildi. Altaş’a CHP, MHP, YRP’nin meclis üyeleri toplamda 15 oyla destek verirken AKP ise 23 ret oyu kullandı. Oy çokluğuyla Altaş’ın meclis üye adaylığı kabul edilmedi, AKP’li Meclis üyeleri Sedat Yıldırım, Murat Şerbet, Samet Bulut imar komisyonuna seçildi.

Şerifoğlulları'nın 'Halk Size Başkanlık İçin Vize Vermedi' Sözleri Gerginliği Tırmandırdı

AKP’li başkan Şerifoğulları'nın, "CHP’nin adayı da kanunen seçilememiştir, komisyon 3 kişiden oluşmuştur hayırlı uğurlu olsun” sözlerine CHP grup sözcüsü Murat Akkoç, tepki gösterdi. Akkoç, “Başkanım anlaşmışsınız gelmişsiniz bir de katılımcı belediyecilik diyorsunuz. Madem böyle yapacaksınız niye şeffaf, adil, çoğulcu belediye başkanımıymış gibi davranıyorsunuz. Geçen dönem neden bunu yapmadınız, maden üç kişi komisyon üyesi seçeceksiniz neden takdir hakkımı 5 kişilik kullandım diyorsunuz? Bu yaptığınız başkanlık makamına yakışmaz” diye konuştu. “Nasıl ki halk size başkanlık için vize vermediyse bu meclis de size vize vermedi” ifadelerini kullananan AKP’li Akkoç’un sözü kesilmek istendi. AKP’li Meclis üyelerinin masaya vurması sonrasında AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Meclis üyelerinin sakinleşmemesi sonrasında toplantıya 5 dakika ara verildi.

Kaynak: ANKA