CHP'de Yeni İhraç Dalgası İddiası: İşte Listede Yer Alan İsimler
Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP MYK'sında ikinci ihraç dalgasının yolda olduğu öne sürüldü. Listede yer aldıkları iddia edilen milletvekilleri ve belediye başkanlarının isimleri de ortaya çıktı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
CHP’de geçtiğimiz gün açıklanan ilk ihraç listesinin ardından, Kılıçdaroğlu yönetimindeki partide yeni disiplin kararlarının gelip gelmeyeceği tartışılırken, gazeteci Sinan Burhan’dan tv100 canlı yayınında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı.
İşte listede yer alan isimler:
- Mahmut Tanal
- Adnan Beker
- Cemal Enginyurt
- Ümit Dikbayır
- Seyit Torun
- Gökan Zeybek
Listede yer alan belediye başkanları şu şekilde:
- Mehmet Murat Çalık – Beylikdüzü
- Oya Tekin – Seyhan
- Rıza Akpolat – Beşiktaş
- Muhittin Böcek – Antalya
- Onursal Adıgüzel – Ataşehir
- Hasan Akgün – Büyükçekmece
Son Güncelleme: