CHP'de Sarıyer krizi: Yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanından belediye binası önüne çağrı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partiler hazırlıklarına hız verirken; CHP'den aday tercihleri tartışmalara neden oluyor.

SARIYER'DE KRİZ

İstanbul Sarıyer'in CHP'li Belediye Başkan Şükrü Genç, kendisi yerine Oktay Aksu'nun aday gösterilmesine tepki gösterdi.

Sarıyerlilere bir mesaj gönderen Genç, yarın belediye binası önünde açıklama yapacağını duyurdu.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediyesi için aday belirleme süreci ve önümüzdeki yerel seçimlere dair görüşlerimizi yarın 16'da Sarıyer Belediyesi ana binası önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamasıyla dile getireceğiz."