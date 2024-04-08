CHP'de mazbata krizi: Konu YSK'ye taşındı

Tekirdağ'da CHP içinde mazbata krizi yaşandı. Süleymanpaşa Belediyesinin bir meclis üyesi adayı, kendisine verilmesi gereken mazbatanın başka bir adaya verilmesini YSK'ye taşıdı.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yerel seçimlerde CHP Süleymanpaşa Belediyesinin bir meclis üyesi adayı, kendisine verilmesi gereken mazbatanın başka bir adaya verilmesinden dolayı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra meclis adayı seçilen üyeler mazbatalarını almaya başladı. Seçim sonunda Süleymanpaşa Belediyesinde CHP 19 meclis adayı üyesi, AKP-MHP’de ise 9 aday meclise girmeyi başardı.

CHP'de mazbata krizi: Konu YSK'ye taşındı - Resim : 1

CHP Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Adayı listelerinde ise ilginç bir olay yaşandı. CHP tarafından YSK’ya bildirilen listede 19. sıradaki adayın istifası üzerine yeni bir liste daha hazırlandı. Hazırlanan yeni listede eski Jandarma Komutan Yardımcısı Emekli Albay Kamuran Ersan, 20. sıradan 19. sıraya gelmeyi beklerken, 27. sıradaki bir aday 19. sıraya yazılıp YSK’ya bildirildi. Bu duruma tepki gösteren Kamuran Ersan, YSK’ya şikayette bulundu.

Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kuruluna şikayette bulunan Ersan, "Bu dönem mahalli ve idareler seçiminde meclis üyesi olmak için başvuru yaptım. 20. sırada yer aldım. Bu süre zarfında oldukça çalıştım ve güzel kampanya yürüttüm. Ancak mazbata töreni esnasında şunu gördük. 19. sıradaki aday istifa etmişti, bunun yerine 27. sıradaki aday 19. sıraya kaydırılmak suretiyle bir liste oluşturulmuştu. Ben hukukçu değilim ancak şunu biliyorum ki mahalli idareler seçimiyle ilgili 14 ve 16. maddelerde istifa eden bir adayın mazbata almaması gerekiyor. Aday 20 Şubat tarihindeki listede yer almıştı. 10 gün sonra başka bir listede 27. sıradan 19. sıraya taşındı. Sıralamanın ne şekilde yapıldığını bilemiyorum. Bu partinin tasarrufudur. Bu hatanın düzeltilmesi için YSK'ya başvurumu yaptım. Bundan sonra hukukun ne dediği önemli benim için. 27. sıradaki adayında kim olduğunu bilmiyorum. Bir hata yapılmıştır bu hatanın düzeltilmesi için hukuki süreci takip edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA

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