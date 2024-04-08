AKP'de istifa!

AKP Kahramanmaraş Elbistan Kadın Kolları Başkanı ve beraberindeki 30 kişilik yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

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AKP'de istifa!

AKP Genel Merkezi tarafından 13 Aralık 2022 tarihinde göreve getirilen ve yaklaşık 1 buçuk yıldır AKP Kahramanmaraş Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Fazilet Sevinç ve yönetimi görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasına ilişkin Sevinç yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yerel seçimlerde kadın kolları olarak azami gayret göstererek tüm merkez ve kırsal mahallelerimizde AK Partimizin ve özellikle Cumhurbaşkanımızın başarısının yenilenmesi için azami gayret gösterdik. Ancak, seçim sürecinde yaşanan, ilçe teşkilat yönetiminin istişaresiz ve tek başına hareket etmesi, kadınlardan gelecek desteğin koordine edilmesi amacıyla talep edilmesine rağmen seçim ofisi dahi verilmemesi, geçmişteki teşkilatlara tavır alınıp dışlanmalarının büyük küskünlüklere neden olması, AK Parti geleneğine uygun birlik ve beraberlik atmosferinin hiçe sayılması gibi nedenler partimizin Elbistan’da bir kez daha başarılı olmasına engel olmuştur. Bu yaşananlarda kadın kolları olarak bir tane dahi olumsuz hareket ve davranışımızın olmadığından emin olarak istifamızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz."

AKP'de istifa! - Resim : 1

ELBİSTAN SEÇİM SONUÇLARI

Öte yandan 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 37,17'sini alan CHP, 51 yılın ardından Elbistan'da belediye başkanlığını kazanmıştı.

AKP ise Elbistan'da oyların yüzde 34,74'ünü alarak ikinci parti olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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