CHP'de 37 gün sonra bir aday değiştirildi

CHP Denizli’de Ocak ayında düzenlenen program ile Çivril Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan isim, 37 gün sonra değiştirildi.

Son Güncelleme:
CHP'de 37 gün sonra bir aday değiştirildi

Denizli CHP İl Başkanlığının düzenlediği aday tanıtım toplantısında Çivril CHP Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Kemal Aslan’ın bugün genel Merkez kararı ile adaylıktan geri çekildiği belirtildi. Parti içerisinden edinilen bilgiye göre daha önce ilçede krize neden olan adaylıktan geri çekilme kararı bugün alındı. Karar Kemal Aslan’a tebliğ edilirken, Kemal Aslan SKM’de yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası, izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti.

CHP İl Başkanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, CHP Çivril İlçe başkanı Bedri Ataş, Çivril CHP Belediye Başkan adayının Semih Dere olduğunu doğruladı.

10 Ocak tarihinde yapılan aday tanıtım toplantısı sonrası Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) bürosunu açan kadın ve gençlerden oluşan çalışma ekipleri kuran CHP Belediye Başkan Adayı, 37 gündür Çivril ilçe merkezi ve mahallelerinde seçim çalışmaları yapmıştı.

Yaşanan gelişmelerden sonra CHP İl Başkanlığı ve CHP Çivril İlçe Başkanlığı tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
CHP Yerel Seçim
Son Güncelleme:
Emeklinin bayram ikramiyesi: Cem Küçük'ün canlı yayınında ağzından kaçırdı Emeklinin bayram ikramiyesi: Cem Küçük'ün canlı yayınında ağzından kaçırdı
İmamoğlu: Ekonomik sıkıntıları en tepeye çıkarttıkları ortamda biz İstanbul'da büyük bir dayanışma örneği ortaya koyuyoruz İmamoğlu: Biz İstanbul'da büyük bir dayanışma örneği ortaya koyuyoruz
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Seçime giderken bile milletini tehdit ederek, oy isteyenden Allah korusun "Seçime giderken bile milletini tehdit ederek, oy isteyenden Allah korusun"
Kanal D'deki Üç Kız Kardeş'in 2 ismi kaza geçirdi! Yürekleri ağza getiren olay Kanal D'deki Üç Kız Kardeş'in 2 ismi kaza geçirdi! Yürekleri ağza getiren olay
ÇOK OKUNANLAR
Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu
Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri: Futbola ihanettir Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri:
Veli Ağbaba 'taş'ı unuttu, sosyal medya kahkahaya boğuldu: 'Elimi değil gövdemi sokmaya geldim' Veli Ağbaba sosyal medyayı kahkahaya boğdu: 'Elimi değil gövdemi sokmaya geldim'
"Çocuğum olsun istiyordum" diyen Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç'tan açıklama Gözler ona çevrilmişti: Murat Dalkılıç'tan 'çocuk' açıklaması
CHP'de 37 gün sonra bir aday değiştirildi CHP'de 37 gün sonra bir aday değiştirildi