CHP PM toplantısında görevlerinden alınan il başkanlarının iadesi için yapılan oylama sonuçlandı
Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadeleri için yapılan başvurunun reddedildiğini açıkladı.
CHP’de görevden alınan dört il başkanının itirazlarını değerlendirecek olan CHP Parti Meclisi (PM), bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Partide değişim isteyenler, il başkanlarının görevden alınmasını kurultay sürecine müdahale olarak değerlendiriyor. Genel Merkez ise, her bir başkanın ayrı ayrı görevden alınma gerekçesinin bulunduğunu ifade ediyor.
OYLAMA SONUÇLANDI
Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadeleri için yapılan oylamanın sonuçlarını açıkladı.
Başvuruların reddedildiğini açıklayan Yarkadaş, "CHP’de parti içi muhalefetin görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadesini istediği oylama sonuçlandı. Parti Meclisi üyeleri, göreve iade için gereken 40 oyu vermedi. Böylece MYK’nın görevden almaları kesinleşti. Muhalefet, 40 oyu bulamadığı için önemli bir argümanını kaybetti" dedi.
Yarkadaş oylama sonuçlarını da paylaştı:
Ağrı:
Kabul 30
Red 31
Muş:
Kabul 31
Red 30
Mardin:
Kabul 31
Red 28
Çekimser 2
Kayseri:
Kabul 28
Red 33
Beykoz:
Kabul 26
Red 35