Hüda-Par yöneticisinin öldürülmesine ilişkin AKP'den açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Hüda-Par İl Sekreteri'nin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

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Hüda-Par yöneticisinin öldürülmesine ilişkin AKP'den açıklama

Adana'nın Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na giden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, mescitteki İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulunmuş; saldırıda Pişgin yaşamını yitirirken, Demir ise ağır şekilde yaralanmıştı.

HÜDA-PAR il binasına saldırı: İl sekreteri hayatını kaybettiHÜDA-PAR il binasına saldırı: İl sekreteri hayatını kaybettiGüncel

AKP'DEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün Demir'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, "İl Başkanı Salih Bey'i ziyaret ettim, kendisi yaralı. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre, sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah tez zamanda tamamen şifa bulacak. Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadarki elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Yapan ve arkasında varsa birileri, bunlar hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir" dedi.

"SİYASET KURUMUNA YÖNELİK HER TÜRLÜ SALDIRININ KARŞISINDAYIZ"

Olayın çok acı olduğunu vurgulayan Çelik, "Siyaset kurumuna dönük her türlü şiddete ve saldırıya karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada da siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak böylesine vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz." dedi.

Etiketler
HÜDAPAR Ömer Çelik AKP
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