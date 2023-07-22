HÜDA-PAR il binasına saldırı: İl sekreteri hayatını kaybetti

HÜDA-PAR, Adana İl Başkanlığı'na bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin yaralandı. Pişgin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HÜDA-PAR'dan yapılan açıklamada "İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah’tan rahmet; aile, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz! Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz" denildi.